新規リード獲得施策だけじゃもったいない！″商談獲得率が向上するハウスリストナーチャリング″ 施策

詳細・お申込みはこちら

株式会社シャノン

https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol1?fm_cp=6756bb788215bb07a9dd0044&fm_mu=6756bbcf22e56a08153f45e3&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=shanon(https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol1?fm_cp=6756bb788215bb07a9dd0044&fm_mu=6756bbcf22e56a08153f45e3&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=shanon)

ウェビナー内容

BtoBマーケティングの現場では、新規リードの獲得に注力する一方で、蓄積されたハウスリストを十分に活用できていない企業が少なくありません。



本セミナーでは、商談獲得率を向上させるための「ハウスリストナーチャリング」にフォーカスし、その具体的なアプローチ方法やメールマーケティングの改善ポイントを解説します。



限られたリソースの中で効果を最大化するためのヒントをお届けします。

開催概要

【タイムテーブル】(全体60分)- 11:00~11:10なぜハウスリストナーチャリングは進まないのか(株式会社ベーシック)- 11:10~11:35WEBサイト運用で陥りがちな「細かな施策設計」の罠 ハウスリストから商談を獲得できるターゲットアプローチ方法(株式会社デボノ/株式会社ベーシック)- 11:35~12:00開封率だけではなくクリック率を向上させるメールマーケティングのポイント(SATORI株式会社/株式会社シャノン)- タイトル：BtoBマーケティングアカデミー Vol.1新規リード獲得施策だけじゃもったいない！ "商談獲得率が向上するハウスリストナーチャリング" 施策- 開催日時：2025年 1月9日（木）11:00～12:00- 参加方法：オンライン(Zoom)- 参加費：無料- 対象：BtoB企業でのマーケティング責任者/担当者などマーケティングに取り組む方- お申し込みURL：https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol1?fm_cp=6756bb788215bb07a9dd0044&fm_mu=6756bbcf22e56a08153f45e3&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=shanon(https://ferret-one.com/seminar/btob-marketing-academy-vol1?fm_cp=6756bb788215bb07a9dd0044&fm_mu=6756bbcf22e56a08153f45e3&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=shanon)

株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジー、メタバースまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、金融、IT・通信、製造業から公共機関まで業種を問わず、大規模から中規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

- 社名商号：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）- 証券コード：3976（東証グロース）- 代表者 ：代表取締役 竹田 浩- 所在地 ：東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル4階- 事業内容：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート- マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供- URL：https://www.shanon.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp