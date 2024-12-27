【締切迫る】「出張！なんでも鑑定団in佐倉」鑑定してもらいたいお宝大募集中（1/10〆）
佐倉市
https://prtimes.jp/a/?f=d24449-353-ff566fcc28ca9d245f10a612efe4df6d.pdf
テレビ東京の人気長寿番組「開運なんでも鑑定団」が千葉県佐倉市にやってきます！
2025年3月23日（日）に佐倉ハーモニーホールにて「出張！なんでも鑑定団in佐倉」の公開収録を行います。鑑定してもらいたいお宝を大募集中です。奮ってご応募ください！
『出張！なんでも鑑定団in佐倉』
https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/300/19749.html
◆開催日時：2025年3月23日（日）
◆場所：佐倉ハーモニーホール（千葉県佐倉市王子台1-16）
◆時間：（開場）12：00、（開演）13：00
◎お宝大募集
公開収録で鑑定してもらうお宝を大募集します。
美術品からお菓子のおまけやおもちゃまで「なんでも」ご応募ください。
◆応募締切：2025年1月10日（金）必着
◆応募方法
1.応募用紙をダウンロード（郵送）
https://prtimes.jp/a/?f=d24449-353-ff566fcc28ca9d245f10a612efe4df6d.pdf
2.WEBから申し込み
https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=36529&accessFrom=(https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=36529&accessFrom=)
【お問い合わせ】
佐倉市役所 魅力推進部 佐倉の魅力推進課
千葉県佐倉市海隣寺町97
TEL：043-484-6541