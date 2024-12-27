【締切迫る】「出張！なんでも鑑定団in佐倉」鑑定してもらいたいお宝大募集中（1/10〆）

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佐倉市


　テレビ東京の人気長寿番組「開運なんでも鑑定団」が千葉県佐倉市にやってきます！


　2025年3月23日（日）に佐倉ハーモニーホールにて「出張！なんでも鑑定団in佐倉」の公開収録を行います。鑑定してもらいたいお宝を大募集中です。奮ってご応募ください！



『出張！なんでも鑑定団in佐倉』


https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/300/19749.html


◆開催日時：2025年3月23日（日）


◆場所：佐倉ハーモニーホール（千葉県佐倉市王子台1-16）


◆時間：（開場）12：00、（開演）13：00



◎お宝大募集


公開収録で鑑定してもらうお宝を大募集します。


美術品からお菓子のおまけやおもちゃまで「なんでも」ご応募ください。


◆応募締切：2025年1月10日（金）必着


◆応募方法


1.応募用紙をダウンロード（郵送）


https://prtimes.jp/a/?f=d24449-353-ff566fcc28ca9d245f10a612efe4df6d.pdf

2.WEBから申し込み


https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=36529&accessFrom=(https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=36529&accessFrom=)




【お問い合わせ】


佐倉市役所 魅力推進部 佐倉の魅力推進課


千葉県佐倉市海隣寺町97


TEL：043-484-6541