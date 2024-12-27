PLUS IMPACT¼Ò¡¢Âç³ØÀ¸¸þ¤±¹ñÆâ/³¤³°¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGLOBAL IMPACT CHALLENGE 2025¡×¤ÎÊç½¸³«»Ï ～1/31±þÊçÄùÀÚ
PLUS IMPACT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÆüËÜË¡¿Í¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅÄ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖPLUS IMPACT¡×¡Ë¤Ï¡¢EOR(¸ÛÍÑÂå¹Ô)¥µー¥Ó¥¹¡ÖPLUS TALENT¡×¤ÎÄó¶¡ÂÐ¾Ý¹ñ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢Âç³ØÀ¸¸þ¤±¹ñÆâ/³¤³°¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGLOBAL IMPACT CHALLENGE 2025¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¡ºÀÚ¤Ï2025Ç¯1·î31Æü¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.plustalent.co/jp/internship/2025
¡ÚPLUS TALENT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
PLUS TALENT(https://www.plustalent.co/jp)¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀè¿Ê¹ñ¤Î´ë¶È¤È¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò·Ò¤°¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°/EOR(¸ÛÍÑÂå¹Ô)¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢2D/VRÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤Ê¤É¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤«¤éÆ¯¤¯¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¿Íºà¤Î¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Ê¹ñ´ë¶È¤Ï¡¢Åö¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½ÃÏ¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÊó½·¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þー¿ÍIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â·î³Û18Ëü±ß¤«¤é·Ð¸³Ç¯¿ô3Ç¯°Ê¾å¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸¤ÎÇØ·Ê¡Û
2024Ç¯5·î¤ËPLUS TALENT¤ÎÀµ¼°Äó¶¡(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000053401.html)¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¼õÂ÷³«È¯²ñ¼Ò¤Ê¤É¸þ¤±¤Î¸ÛÍÑÂå¹Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê³¤³°µòÅÀ¤ÎÀßÎ©¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¤Î±Ä¶È³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ä¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ç¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¿Íºà¤È´ë¶È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿µòÅÀ³«Àß¡¦»ö¶È³ÈÂç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆµòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë0¢ª1¤ä1¢ª100¥Õ¥§ー¥º¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÂç³ØÀ¸¸þ¤±¹ñÆâ/³¤³°¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGLOBAL IMPACT CHALLENGE 2025¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î»ö¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öµ¯¶È¡×¡Ö³¤³°ÂÚºß¡×¡Ö±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¡×¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢µòÅÀ³«Àß¤«¤é»ö¶È³ÈÂç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÌî¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤òË¾¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢GLOBAL IMPACT CHALLENGE 2025¤ÎÅÏ¹ÒÂÐ¾Ý¹ñ
¡ÚGLOBAL IMPACT CHALLENGE 2025¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³¡Û
ËÜ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡Öµ¯¶È¡ß³¤³°¡ß±Ñ¸ì¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¼´¤Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬¿Ü¤Ê¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¯¶È»þ¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤È·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ¯¶È·Ð¸³
¿·µ¬µòÅÀ¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ê¡¢µòÅÀ³«È¯¤«¤é¡¢¸ÜµÒ¡¦¿Íºà³ÍÆÀ¡¢¸½ÃÏ¿Íºà¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢³Æ¼ï¥¹¥ー¥à¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¶È»þ¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼«¤éµ¯¶È¤¹¤ë¤È¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥¹¥¥ë¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³¤³°¶ÐÌ³·Ð¸³
ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯·Ð¸³¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë/Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¦Ç½ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹ñÆâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Î¾ì¹ç¤â¡¢³¤³°µòÅÀ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é³¤³°¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³
±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³«Âó¤ä¸½ÃÏ¿Íºà¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤¬¤Þ¤ÀÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ø¤Ö°ÕÍß¤¬¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ì³ØÎ±³Ø¤è¤ê¤âÁá¤¯±Ñ¸ìÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×³µÍ×¡Û
¢£GLOBAL IMPACT CHALLENGE 2025ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://www.plustalent.co/jp/internship/2025
¢£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§
¡¦³¤³°¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡§³¤³°¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¡¢ÅÓ¾å¹ñ¿Íºà¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¹½ÃÛ/ºÎÍÑ¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ
¡¦¹ñÆâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡§¹Êó¡¢±Ä¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CS
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦³¤³°¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¿Í
¡¦µòÅÀ³«Àß¡¦»ö¶È³ÈÂç¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÃÛ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤¿¤¤¿Í
¡¦°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¿Í
¢£Êç½¸Í×¹à
¡Ú³¤³°¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡Û
ÂÐ¾Ý¡§³ØÀ¸¤ÎÊý¡Ê¹ñÀÒ¡¦³ØÇ¯¡¦³ØÉô¡¦³Ø²Ê ÉÔÌä¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î～¡ÊÈ¾Ç¯～1Ç¯¡Ë
¶ÐÌ³ÃÏ¡§¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー
ÂÔ¶ø¡§¸½ÃÏÂÚºßÈñ¡¢¥Ó¥¶Âå¡¢ÅÏ¹ÒÈñ¡¢²ÈÄÂ¼êÅö»Ùµë¡Ê¢¨³Æ¹ñÊª²Á¿å½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÚºßÈñ¤ò»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¹ñÆâ¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡Û
ÂÐ¾Ý¡§³ØÀ¸¤ÎÊý¡Ê¹ñÀÒ¡¦³ØÇ¯¡¦³ØÉô¡¦³Ø²Ê ÉÔÌä¡Ë
´ü´Ö¡§¿ï»þ
¶ÐÌ³ÃÏ¡§¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È
ÂÔ¶ø¡§»þµë1,300±ß～
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ
2024Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00 ～ 14:00
*¥¤¥ó¥¿ー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸(https://www.plustalent.co/jp/internship/2025)¤è¤ê»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±þÊçÄùÀÚ
2024Ç¯1·î31Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËES¡Ê¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¡Ë¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚPLUS IMPACT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡²ñ³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¡×¨¡¨¡¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î·Ç¤²¤ë»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎºÍÇ½¤äÌ´¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ÛÍÑÂå¹Ô¡ÊEOR¡Ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àè¿Ê¹ñ´ë¶È¤Ç¥ê¥âー¥È½¢Ï«¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë½¢Ï«µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°é¤äÆ¯¤¯´Ä¶¡¢¤½¤·¤ÆºÍÇ½¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³è¤«¤·¤ÆÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¨¡¨¡¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§PLUS IMPACT³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§¹âÅÄ ·òÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡§2024Ç¯
URL¡¡¡§https://www.plustalent.co/jp/