¡Ø¥á¥¤¥×¥ë¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA¡×¤¬¡¢½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤ÇËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、2024年12月27日(金)、PC向けオンラインMMORPG『メイプルストーリー』の体験型ポップアップイベント「MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA」を、渋谷モディ(東京都渋谷区)を会場に期間限定でオープンいたしました。

『メイプルストーリー』ゲーム内で実施中の冬の大型アップデート、「CHASER」をテーマにした本ポップアップイベントは、入場無料&入退場自由で、どなたでも気軽にご参加いただけます。イベント会場では、体験コンテンツやフォトスポットのほか、プレイヤー同士の交流広場や、会場限定グッズなどがご購入いただける「出張版MapleStory THE SHOP」、自分だけのオリジナルグッズが作れる「メイプル工房」などのコーナーを設置。初日となる12月27日(金)は、オープン直後から各コーナーの体験やグッズのご購入など、多くの来場者で賑いを見せていました。

本イベントは、12月29日(日)まで3日間の期間限定で開催中です。ぜひお気軽にお越しください。

【イベント概要】

- イベント名:MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA- 開催期間:2024年12月27日(金) ~ 12月29日(日) 各日11:00~20:00(最終入場19:45)- 特設サイト:https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/maplestorychaserspace/- 会場:渋谷モディ(東京都渋谷区) https://www.0101.co.jp/721/- 入場料:無料(入退場自由)

【フォトレポート】

会場内

渋谷モディの入口に設けられたイベント会場には、冬の大型アップデート「CHASER」に登場するキャラクター「オルカ」、職業リマスターを実施した「アラン」と「隠月」をはじめ、「CHASER」アップデートの様々なビジュアルを配したゲートを設置し、ご来場の皆様をお出迎えしています。また会場内のフロアには、「CHASER」イベントのストーリーにちなんで、次元の図書館の本をデザインした各展示へのガイドも設置しています。

展示エリア

展示エリアには、冬の大型アップデート「CHASER」のイベントで次元の図書館から飛び出した軍団長たちをフィーチャー。各軍団長のフォトスポットをお楽しみいただけるほか、リマスターされたアラン、隠月の設定資料も展示しています。

- ヴァンレオンのフラッシュプリントヴァンレオンのフォトスポットでは、フラッシュ撮影すると、背景に軍団長ヴァンレオンとイピアが出現します。スマホ等のフラッシュライトをONにしてご撮影ください。- アカイラムの巨大な本本に挟まれたような構図で写真が撮れる、軍団長アカイラムのフォトスポット。若かりしアカイラムの物語をたどり、彼の裏の顔を目撃しましょう。- ヒルラと記念撮影高さ130cmの軍団長ヒルラの大型パネルと記念撮影しましょう。撮影を盛り上げるプロップスもご用意しています。- ウィルの記憶イベントストーリーなど、軍団長ウィルのたくさんの記憶で飾られたフォトスポットで、ウィルの子供時代に遡りましょう。- スウ&オルカののぞき穴フォトスポットの壁面にある3つの穴。覗き込むと、キャラクター「スウ」と「オルカ」の記憶を垣間見ることができます。- 飛び出すアラン・隠月とリマスター設定資料「CHASER」アップデートでリマスターされたアランと隠月のラフ画像など、ここでしか見られない貴重な資料を展示しています。また、QRコードとマーカーをスマホのカメラで読み取ると、飛び出すアラン&隠月の写真が撮れる、ARフォトスポットもお楽しみください。ヴァンレオンのフラッシュプリントヴァンレオンのフラッシュプリントアカイラムの巨大な本/ヒルラと記念撮影ウィルの記憶スウ&オルカののぞき穴飛び出すアラン・隠月とリマスター設定資料ショップ・交流・工房エリア- 出張版MapleStory THE SHOPオンライングッズショップ「MapleStory THE SHOP」の出張店舗では、チャーム付きアクリルしおりにもなる「キャラクターくじ」のほか、オルカやアラン・隠月をデザインしたグッズ、メイプルキャラのオリジナルグッズなどを販売しています。イベント会場限定のグッズも多数ラインアップされ、ここでしか買えない貴重なグッズをお買い求めになる来場者で、イベントオープン直後から賑いを見せていました。※会場限定以外の商品は、オンラインショップ( https://maplestory.theshop.jp/ )でもご購入いただけます。- 交流広場『メイプルストーリー』のプレイヤー同士が交流できる「交流広場」をご用意しております。「交流広場」では、GMとの名刺交換会も実施しています。各GMの来場スケジュールは、『メイプルストーリー』公式X(@Maplestory_JP(https://x.com/MapleStory_JP))をご確認ください。また交流広場には、メッセージを書いた付箋を貼って「CHASER」のロゴの完成を目指す「コミュニケーションボード」や、8月~9月にかけて実施した「メイプルアートコンテスト2024」の入賞作品も展示しています。コミュニケーションボード「メイプルアートコンテスト2024」入賞作品- メイプル工房「メイプル工房」では、Tシャツまたはバッグに、お好きな『メイプルストーリー』のステッカーを貼ることで、自分だけのオリジナルグッズを作ることができます。各GMが作成したTシャツ、バッグのサンプルを参考にしながら、皆様思い思いのデザインでグッズを作成していました。■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

