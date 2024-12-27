ÏÂ²Î»³¸©¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿µ¯¶È²ÈÇÚ½Ð¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡ª¸©Æâ½é³«ºÅ¡ÖCEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¡×Êç½¸³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
https://ceo-audition.com/wakayama/
CEO X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§¶âÅÄÈ»¿Í¡Ë¤ÏµªÍÛ¶ä¹Ô¤È¶¦ºÅ¤·¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶ÈÁÏ¶È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç¤Îµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¡¢´û¤Ëµ¯¶È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤ò»Ö¸þ¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä©Àï¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿µ¯¶È²ÈÇÚ½Ð¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
CEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ceo-audition.com/wakayama/
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ª¤è¤Ó»ö¶È½ê¸º¾¯¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÁÏ¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖCEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¸©Æâ¤Ç¤Îµ¯¶È¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®Ä¹°ÕÍß¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ë¤âº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ä´ûÂ¸´ë¶È´Ö¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖCEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¡×¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ËÏÂ²Î»³¸©¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡ÖKey Site(https://kiyo-keysite.com/)¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤äÃÏ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¡×¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢µÜºê¸©±ä²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡ÖCEO¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó～±ä²¬¤Î¼ÒÄ¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹～¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆ§½±¤·¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏÂ²Î»³ÈÇ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±ä²¬»Ô¤Ç¤Ï18Ì¾¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢³Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÏ¶È»Ù±ç¤ä»ö¶ÈÄó·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏÂ²Î»³¸©³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î¾ðÇ®¤ÈÏÂ²Î»³¸©¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Å»ë¤·¤¿¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È²½¡¦Äó·È»Ù±ç¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥óÉÔÍ×¡¢·Ð¸³¡¦Ç¯ÎðÉÔÌä
CEO¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ÏÉÔÍ×¡¢·Ð¸³¡¦Ç¯Îð¤âÉÔÌä¤Ç¤¹¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌç¸Í¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Í£°ìÌä¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Ç¤¹¡£
Ëü¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢½½¿Í½½¿§¤Î·Ð±Ä¼ÔÁü¤¬¤¢¤ë
°é»ù¤ä²ð¸î¤Ê¤É»þ´ÖÅªÀ©Ìó¡¢·ò¹¯¾å¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¡¢²áµî¤ÎÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¡¢¤½¤ÎÊý¤é¤·¤¤¼ÒÄ¹¤ÎÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆ»¤òÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤«¤½¸¤á¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¡¢Æ»¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç³Ê¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¾ì¤Ë
CEO¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÃÛ¤«¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¼«¸Ê¤ÎÆÃÀ¤ÎÇÄ°®¡¢»²²Ã¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¤ëÃç´Ö¡¢CEO°Ê³°¤ÎCFO¤äCOO¤Ø¤ÎÆ»¡¢¤½¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Êý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
1. ÁÏ¶È»Ù±ç¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎÄó¶¡
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¶¨¶Èµ¡²ñ
¹ç³Ê¼ÔÆ±»Î¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3.¹ç³Ê¼ÔÆÃÅµ
- ¡ÖKey Site¡×¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹ÍøÍÑÎÁ6¥ö·îÌµÎÁ
- ³Æ¼ïÁÏ¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¤Î³ä°úÍøÍÑ
- WIB¡ÊÏÂ²Î»³¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¡Ë¤ÎÆþ²ñ¶âÌµÎÁ¡¢½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñ6¥ö·îÊ¬ÌµÎÁ
- ¤Þ¤Û¤í¤ÐAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊTeam Energy¤¬±¿±Ä¤¹¤ëAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¸¢
¡ÖCEO ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÏÂ²Î»³～Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ～¡×¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÆâÍÆ
2024Ç¯12·î27Æü(¶â) ¥¨¥ó¥È¥êー±þÊç¼õÉÕ³«»Ï
2025Ç¯5·î11Æü(Æü) ¥¨¥ó¥È¥êー±þÊç¼õÉÕÄùÀÚ
1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÎà¿³ºº¡Ë¡¦2¼¡¿³ºº¡ÊPRÆ°²è¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡Ë
2025Ç¯7·î¾å½Ü ºÇ½ª¿³ºº ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æー¥¸¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¡Ë
¡ã³«ºÅ¾ì½ê¡ä ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¹õÅÄ 185-3¡ÖKey Site¡×
¢¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤°Õ»Ö¤ÈÏÂ²Î»³¸©¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¥Ç¥Ó¥åー¤Î»Ù±ç¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô
- ÏÂ²Î»³¤Çµ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
- ÏÂ²Î»³¤Çµ¯¶È¤·¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒµªÍÛ¶ä¹Ô¡¢CEO X ³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÏÂ²Î»³¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹
- ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤ï¤«¤ä¤Þ»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ
- Team Energy ¥°¥ëー¥×
¿³ºº°÷¾Ò²ð
ÃæÂ¼ À¿»Ê
Team Energy³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¾¾ËÜ Ä¾¿Í
³ô¼°²ñ¼ÒABAKAM ÂåÉ½¼èÄùÌò
²®¸¶ ÌÔ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿ー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
·ª¿Ü ½Ó¾¡
Team Energy AIÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
Team Energy¥°¥ëー¥×³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§Team Energy³ô¼°²ñ¼Ò
¥°¥ëー¥×Áí¾Î¡§Team Energy¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÂ¼ À¿»Ê
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è°Â¼ëÅìÃ«1ÈÖÃÏ5
ÀßÎ©¡§2012Ç¯5·î
Web¡§https://teamenergy.co.jp
¥°¥ëー¥×¼Ò¿ô¡§42¼Ò¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°é»ö¶È¡¢µ¯¶ÈÁÏ¶È»Ù±ç»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢»ö¶È¡¢ÈþÍÆ»ö¶È¡¢°û¿©»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»ö¶È¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È