SIMPLEX QUANTUM¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï: ¿´ÅÅ¿ÞAI¤ÎÆÃµöÅÐÏ¿¤ò¥¤¥ó¥É¤ÇÃ£À®¡¢SMEDOºÎÂò¤ò¼õ¤±¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤òÈ¯É½

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India Patent Application #: 202117046583
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*2½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000930739.pdf(https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000930739.pdf)
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