¡Ú¤Õ¤ê¤Á¤ó¡Û¤ª¤»¤Á¤ËË°¤­¤¿¤é¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Á¤ç¤¤Â­¤·¡Ö´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤òÈ¯Çä¡£ÌÜ¹õÉ¹Àî¿À¼ÒÁ°¤ÇÂç³¢Æü～¸µÃ¶¤ËÆÃÊÌÈÎÇä¤â³«ºÅ¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò


±ïµ¯Êª¥¹¥¤ー¥Ä¡Ø´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¡Ù¿·ÅÐ¾ìÂç³¢Æü¤«¤é¸µÃ¶¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¹Àî¿À¼ÒÁ°¤ÇÈÎÇä³«»Ï



¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½¨Åç¹¯±¦¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Õ¤ê¤«¤±¡õÄÁÌ£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¤Õ¤ê¤Á¤ó¡×¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤òÉ¹Àî¿À¼ÒÁ°¡ÊÌÜ¹õ¶èÈ¬±À¡Ë¤ÎÄ¾ÇäÅ¹¤Ç12·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¡¢12·î31Æü～1·î1Æü¤ÎÇ¯±Û¤·¤Î¿¼Ìë¤ËÆÃÊÌÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£



ÆÃÊÌÈÎÇä¤ÎÆüÄø


12·î28Æü～31Æü: 12:00～17:00


ÆÃÊÌÈÎÇäÆüÄø: Ç¯ÌÀ¤±0:00～2:00


1·î1Æü～5Æü: 9:00～17:00





¥Èー¥¹¥È¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Ä«¿©¤Ë


¡Ö´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¦¡Ê¥Ø¥Ó¡Ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ö¥ì¤Ë¡¢½ãÇò¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¶âÇó¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Õ¤ê¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤ªÀµ·î¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Èー¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤Á¤ç¤¤Â­¤·¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥¤¥à¤ò¡£´³»Ù¥µ¥Ö¥ì¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¶âÇó¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤Ë¤âËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤ª¤»¤Á¤ËË°¤­¤¿¤é´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¤ò¤¤¤Ä¤â¤Î¥Èー¥¹¥È¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¤È°ìÁØ¹ë²Ú¤Ë


ÆÃÄ§Åª¤ÊÁÇºà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó


º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ¦¡Ê¥Ø¥Ó¡Ë¡×¤ò¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤·Á¤Î¥µ¥Ö¥ì¤ËÉ½¸½¤·¡¢½ãÇò¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¤¬À¶·é¤µ¤È¿·¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¤ò¾ÝÄ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÇó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÙ¤äÈË±É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿©Âî¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£




´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸

É¹Àî¿À¼ÒÁ°¤Ç¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä


ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤«¤é¸µÃ¶¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¹Àî¿À¼ÒÁ°¡ÊÌÜ¹õ¶èÈ¬±À¡Ë¤Ç¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¤Ç¤¹¡£½é·Ø¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



12·î28Æü～31Æü: 12:00～17:00


ÆÃÊÌÈÎÇäÆüÄø: Ç¯ÌÀ¤±0:00～2:00


1·î1Æü～5Æü: 9:00～17:00




Å¹ÊÞ¾ðÊó:

½»½ê: ÌÜ¹õ¶èÈ¬±À2-6-11
É¹Àî¿À¼Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤«¤é¡¢½é·Ø¤Î¹ç´Ö¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤Ç¤¹¡£±ïµ¯Êª¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¾¦ÉÊ¾ðÊó

ÆâÍÆÎÌ: ¤Õ¤ê¤«¤±°ìÂÞ¤È¥µ¥Ö¥ì2ËçÆþ¤ê


¾ÞÌ£´ü¸Â¡§1¤«·î


²Á³Ê: 420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



ÈÎÇä¾ì½ê: ¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÌÜ¹õ¶èÈ¬±À¤ÎÅ¹ÊÞ



±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤°ìÇ¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦

¡Ö´³»Ù¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤Ï¡¢±ïµ¯¤òÃ´¤°°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½é·Ø¤Îµ¢¤êÆ»¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï²¼µ­Ï¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://depa.stores.jp/


Facebook¡¡https://www.facebook.com/nationaldepart/


Instagram¡¡https://www.instagram.com/nationaldepart_co_ltd/



ÈÎÇä¾ì½ê


¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥ÈÅìµþ¹©¾ì


ÈÎÇä½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈ¬±À2-6-11


https://maps.app.goo.gl/KiFzVJRwcit3jXXg9
ÄÌ¾ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¡§Ëè½µÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¡Ê12:00～17:00¡Ë


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-6421-1861


¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¦ºß¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ×ÅÅÏÃ³ÎÇ§



¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¥Ñー¥È³ô¼°²ñ¼Ò


ËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÅ·¿ÀÄ®9-2