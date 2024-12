¡ÖGiGO¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÄó¼¨¤Ç¡Ö0ÉÃ¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¡×¤¬ÌµÎÁ¤Ë¡Ö0ÉÃ¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー(R)ÀçÂæ¥Û¥ë¥â¥ó¾ÆÆù¼ò¾ì ¤È¤­¤ïÄâ¡×¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区、代表取締役社長:二宮 一浩、以下「当社」)は、GOSSO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田建)「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とのコラボキャンペーンを開催いたします。



「ときわ亭公式アプリ」で、全国の「GiGO」グループのお店で使えるクレーンゲーム1回無料券を全会員に向けて配信するほか、会計時の払出レシートでも同無料券を配布。さらに、「GiGOアプリ」の会員画面提示で「0秒レモンサワー(R)︎」60分飲み放題(通常550円/税込)の無料提供を、2025年1月6日(月)~2月28日(金)の期間限定で開催いたします。

■実施概要

キャンペーン名:「GiGO」×「ときわ亭」コラボキャンペーン

キャンペーン期間:2025年1月6日(月)~2月28日(金)

実施内容 :

・「ときわ亭公式アプリ」で、全国の「GiGO」グループのお店で使えるクレーンゲーム1回無料券を全会員に向けて配信。また、ときわ亭でのレジ会計時にも、クレーンゲーム1回無料券をプレゼントいたします。(レシート印字)

・「GiGOアプリ」を、対象の「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」来店時に提示すると、通常550円「0秒レモンサワー(R)飲み放題」が60分無料となります。

■対象店舗:「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」の計31店舗

<東北>

仙台駅前店、国分町店

<関東>

つくば研究学園店、水戸駅北口店、大宮店、川口駅前店、船橋駅前店、柏東口店、神楽坂店、高田馬場店、上野アメ横店、鶯谷店、渋谷店、池袋東口店、北千住店、葛西店、横浜西口店、相鉄五番街店、戸塚店、武蔵小杉店、溝の口店

<中部>

名駅三丁目店

<関西>

三条木屋町店、阪急東通り店、あべのルシアス店、なんば千日前店、堺東店、伊丹店

<四国>

松山二番町店

<九州>

博多春吉店、西鉄久留米駅前店

■「0秒レモンサワー(R)仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」とは

仙台の人気ホルモン焼肉店「ときわ亭」と当社が広域エリアパートナー契約を結び、全国に向けてブランドプロデュース、運営、展開しているストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場です。国産豚の新鮮なホルモンを使った仙台ホルモンと、全テーブルに設置されたサワーサーバーからお客様ご自身で注ぐ新感覚のレモンサワー飲み放題「0秒レモンサワー」をお楽しみいただけます。現在、全国に約60店舗を展開中。(2024年12月27日現在)

https://store.zero-tokiwa.com/

■「GiGOアプリ」とは

全国約250店舗以上のGiGOで利用できるサービス券や、対象店舗での決済に応じて多数の特典を入手できるおトクな会員アプリです。2019年7月にサービスを開始し、累計ダウンロード数100万件(2024年11月末時点)を突破しています。 https://gigoapp.gendagigo.jp/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。