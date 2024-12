¥¤ー¥É¡¢PC¥²ー¥à¤ÎSteam¥­ーÉÕ¤­¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥²¥à¥Þ¥¤¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØMiSide : ¥ß¥µ¥¤¥É¡Ù¤ò12·î27Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï

株式会社イード

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋、以下 イード)は、PCゲームの配信プラットフォーム「Steam」のアクティベーションコード「Steamキー」付きのブロマイドを販売する「ゲムマイド」にて、松竹株式会社の『MiSide : ミサイド』を12月27日(金)正午より販売開始いたします。

商品販売ページはこちら(https://ticket.entame-print.jp/game-print/CategoryList.aspx?ccd=CF000097&wkcd=CF000053-CF000096-CF000097)

ブロマイドは5種類で、販売価格は1,700円(税込み)です。決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン (一部の店舗ではご利用いただけません)

商品サンプル■『MiSide : ミサイド』について

本作は、まるでアニメの世界から飛び出してきたような美少女ヒロイン「ミタ」との交流を楽しむ恋愛ゲーム──と思いきや、想定外の展開に主人公が巻き込まれていき、美少女ゲームならではの個性豊かなタイプの「ミタ」たちと出会い、翻弄されながら、時には癒され、そして物語の核心に迫っていく…怒涛のホラー展開と思いもよらぬ衝撃ストーリーが息をつく間もなく次々に襲い来る意欲作になっています。

タイトル:『MiSide : ミサイド』

販売元:松竹(Japan)、IndieArk

開発元:AIHASTO

公式X:https://x.com/MiSide_Japan

コピーライト:(C) Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.

Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.

■ゲムマイドについて

ゲムマイドは、PCゲームの配信プラットフォームであるSteamで使用可能なアクティベーションコード「Steamキー」がプリントされたブロマイドです。あらかじめ申し込みサイトで購入手続き・決済を行った上で、Steamキーがついたゲーム関連画像のブロマイドを大判の2Lサイズ(横178×縦127mm)の写真用紙に高画質でプリントします。ゲームタイトルの購入の記念として、保存してお楽しみいただけます。ブロマイドは決済後に発行されるコンテンツ番号をマルチコピー機(※)に入力することで出力できます。

(※)対象店舗:ファミリーマート、ローソン(一部の店舗ではご利用いただけません)

ゲムマイド販売サイト:https://ticket.entame-print.jp/game-print/

