¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ¡ª¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä³«»Ï

株式会社セガ

株式会社セガは、株式会社アニメイトカフェが運営するアジアのアニメイトカフェにおいて、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」とカバー株式会社が運営するVTuberグループ「ホロライブEnglish」とのコラボカフェを開催します。また、併設するアニメイトにおいてアジアで初となる「ソニック&フレンズ」の商品を販売開始したことをお知らせします。

本コラボカフェでは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のショートアニメ「ソニック&フレンズ」の登場キャラクターである「ソニック」「テイルス」「ナックルズ」「エミー」「シャドウ」と、「ホロライブEnglish」所属の5名(「一伊那尓栖」、「IRyS」、「オーロ・クロニー」「シオリ・ノヴェラ」、「古石ビジュー」)それぞれの組み合わせをイメージしたコラボメニューが販売されます。ほかにも、描き下ろしイラストを使用したアニメイトカフェ限定のグッズも販売されています。

■描き下ろしイラスト

■アニメイトカフェ 開催概要( https://www.animatecafe.jp/shop(https://www.animatecafe.jp/shop) )

アニメイトカフェ ホンデ店(animate JMA cafe Hongdae)

期間:2025年1月14日(火)まで

場所:AK&HONGDAE 5f, 188, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

営業時間:11:00~22:00(L.O:21:00)

アニメイトカフェ プサン店(animate JMA cafe Busan)

期間:2025年1月14日(火)まで

場所:11F, 672, Jungang-daero, Busanjin-gu, Busan, 47296, Republic of Korea

営業時間:11:00~22:00(L.O:21:00)

アニメイトカフェ 台北西門店

期間:2025年1月14日(火)まで

場所:1F., No. 39, Sec. 1, Zhonghua Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City , Taiwan

営業時間:12:00~20:00

※各店舗ともテイクアウト専門店です。

■販売されるコラボグッズの一部をご紹介!

■コラボメニューの一部をご紹介!

※画像はイメージです。商品の仕様などは予告なく変更になる場合がございます。

※コラボメニューや特典景品は各店舗によって異なる場合がございます。

※当日の状況によっては、品切れが発生する場合もございます。あらかじめご了承ください。

※特典は無くなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。

※会場が混雑した場合、お客様の安全確保の為、入場規制を行う場合がございます。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

■アジア地域初!「ソニック&フレンズ」の商品販売!

「ホロライブEnglish」の5名の各タレントが持っているソニックたちのぬいぐるみをはじめさまざまな「ソニック&フレンズ」のグッズを、アニメイトカフェ併設の店舗アニメイトにてアジア地域で初めて販売します。ぜひこの機会にお買い求めください!

■一伊那尓栖さんによる『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』実況プレイ配信

本コラボに参加される「ホロライブEnglish」所属の一伊那尓栖さんに、発売中の『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』の実況プレイを配信いただきました。ぜひ、ご覧ください。

【SONIC X SHADOW GENERATIONS】 Time to Get Back Up to SPEED (I Think...)(https://www.youtube.com/watch?v=szOlDE42Rcc)

(C)SEGA

(C) 2016 COVER Corp.

■『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』とは

新要素が追加され、様々なステージのスピードランをクラシックソニックとモダンソニックで楽しめる『ソニック ジェネレーションズ』と、ダークヒーロー・シャドウが縦横無尽に駆け抜ける完全新作『シャドウ ジェネレーションズ』がセットになったタイトルです。

謎のバケモノ「タイムイーター」によって生み出された時空の歪みにより、ソニックとシャドウそれぞれの物語が動き始めます。異なるゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャーを遊び尽くしましょう!

【製品概要】

商品名:ソニック × シャドウ ジェネレーションズ

対応機種:

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam/Epic Games Store)はデジタル版の販売のみ

発売日:発売中(2024年10月25日(金)発売)

希望小売価格:

通常版(パッケージ版/デジタル版):5,990円(税込6,589円)

デジタルデラックス版:6,990円(税込7,689円)

コレクターズエディション:11,790円(税込12,969円)

※「コレクターズエディション」はPS5(R)/Nintendo Switch版の販売のみ

ジャンル:ハイスピードアクションアドベンチャー

プレイ人数:1人

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A区分(全年齢対象)

著作権表記:(C)SEGA

公式サイト:https://sonic.sega.jp/SonicXShadowGenerations/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。