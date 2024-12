A RISING BAPE(R) YEAR OF SNAKE COLLECTION

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎)のアジアをコンセプトにしたコレクション「A RISING BAPE(R)︎(ア ライジング ベイプ(R)︎)」から、2025年の巳年を祝う「YEAR OF SNAKE COLLECTION」が登場します。





巳年は、蛇が脱皮して新たな姿に変わることから“復活と再生”を意味し、新しいことが始まる年と言われています。本コレクションは、日本神話に伝わる復活と再生の象徴である「ヤマタノオロチ」からインスピレーションを得て、BAPE(R)︎らしいグラフィックに落とし込みました。Tシャツ、ロングスリーブTシャツ、デニムジャケット、デニムパンツ、チャイナジャケット、メッシュキャップ、フーディーがラインアップします。

Tシャツはヤマタノオロチを、ロングスリーブTシャツはAPE HEADと蛇を、それぞれ“A RISING BAPE”のタイポグラフィと組み合わせたグラフィックがスタンバイ。箔押しプリントで表面には蛇の鱗からインスピレーションを得た文様を描きました。ホワイトとブラックの2色展開。

リアルなアタリが着込んだヴィンテージデニムのような雰囲気を醸し出すデニムジャケットとデニムパンツは、ジャケットの背面とパンツの左太もも部分に蛇のグラフィックを大胆にレーザープリント。

インディゴデニムを使用したチャイナジャケットの背面にも大きくAPE HEADと蛇のグラフィックをレーザープリントしました。 メッシュキャップは、フロントにはみ出るほど大胆にグラフィックをプリント。

プルオーバーフーディーは、ポケット上にもかかるインクジェットオーバープリントで、ヤマタノオロチのグラフィックを描いています。カラフルなビーズがワンポイントになるスピンドルコード(組紐)も魅力です。

LOOK BOOKは、フォトグラファーのRK氏が撮り下ろしました。

本コレクションは、2025年1月1日(水・祝)に、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、数量限定で発売します。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/arisingbape-yearofsnake

YEAR OF SNAKE TEE\12,980- (税込)YEAR OF SNAKE LS TEE\15,400- (税込)A RISING BAPE(R) TEE\10,780- (税込)A RISING BAPE(R) SWEATSHIRT\26,400- (税込)YEAR OF SNAKE PULLOVER HOODIE\36,300- (税込)YEAR OF SNAKE CHINA JACKET\63,800- (税込)YEAR OF SNAKE DENIM JACKET\66,000- (税込)YEAR OF SNAKE RELAXED FIT DENIM PANTS\41,800- (税込)YEAR OF SNAKE MESH CAP\12,100- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

