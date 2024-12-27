Á´ÌÃÊÁÂÐ¾Ý¡ª¡ÖCFD¿·µ¬¼è°úÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç100Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÆâ ½ß)¤Ï¡¢¡ØCFD¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖCFD¿·µ¬¼è°úÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç100Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØCFD¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Î¿·µ¬¼è°úÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸½¶â¤òºÇÂç100Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´ÌÃÊÁ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô
³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à¤Î¡ØCFD¥Í¥¯¥¹¥È¡Ù¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2024Ç¯12·î30Æü(·î)¸áÁ°8»þ00Ê¬～2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¸áÁ°6»þ30Ê¬
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡ÖCFD¿·µ¬¼è°úÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç100Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×°ÆÆâ¥Úー¥¸¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.gaitame.com/campaign/cfd2501
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/700_1_04942598305b0f554706d9d94f8b2876.jpg ]
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¤½¤ÎÂ¾¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.gaitame.com/campaign/
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä¤ª¼è°ú´Ä¶¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò³°°Ù¤É¤Ã¤È¥³¥à
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0021 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶£²ÃúÌÜ£¸ÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÆâ¡¡½ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿Å¹Æ¬¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú»ö¶È
HP¡§https://www.gaitame.com/
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/700_2_7c130a780bff819b47fa9fa0fdcd67dd.jpg ]