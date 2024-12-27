¥Ïー¥É¥³¥¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØThe First Berserker: Khazan¡ÙPlayStation(R)5¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢2024Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥½¥ó¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ØThe First Berserker: Khazan¡Ê¥¶ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È ¥Ðー¥µー¥«ー¡§¥«¥¶¥ó¡Ë¡Ù¡ÊPC(Steam) /PlayStation(R)5/ Xbox Series X|S¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥²ー¥àÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÆPlayStation(R)5¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¬¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥½¥ó¤ÈÆüËÜ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¸þ¤±¿·ºî¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ËÜºî¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ØThe First Berserker: Khazan¡Ù
PlayStation(R)5¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
https://khazan.sega.jp/
¡¡
¢£¡ØThe First Berserker: Khazan¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØThe First Berserker: Khazan¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç8²¯¿Í°Ê¾å¤¬¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëNEXON¤ÎÂåÉ½IP¡Ö¥¢¥é¥ÉÀïµ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Ïー¥É¥³¥¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥é¥ÉÀïµ¡×¤«¤éÌó800Ç¯Á°¤Î¥¢¥é¥ÉÂçÎ¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥Ðー¥µー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥«¥¶¥ó¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¹ª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢¥«¥¶¥ó¤ÎÅÁÀâ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¶Ë¸Â¤Î¥Ü¥¹¥Ð¥È¥ë¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁÖ²÷´¶
¡Ö¥¢¥é¥ÉÀïµ¡×ÆÃÍ¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¥È¥ë¤È¥Ïー¥É¥³¥¢¤ÊÆñ°×ÅÙ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¤è¤ê¹ª¤ß¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä©Àï¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ü¥¹Àï¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥ë°î¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤È¶ÛÄ¥´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦À¨Àä¤ÊÉü½²¤òÉÁ¤¯Êª¸ì
¥Ú¥ë¡¦¥í¥¹Äë¹ñÎò89Ç¯¡¢Âç¾·³¥«¥¶¥ó¤ÏÈ¿µÕ¼Ô¤ÎÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢Àã»³¤Ø¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»à¤ÎÊ¥¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¥«¥¶¥ó¤Î²×Îõ¤Ë¤·¤ÆÁÔÀä¤ÊÉü½²¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Äë¹ñ¤Î¿¿¼Â¤òË½¤¡¢Èà¤ò¼è¤ê´¬¤¯±¢ËÅ¤Î¸µ¶§¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÆ®¥¹¥¥ë¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥«¥¶¥ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¦3D¥»¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯
Unreal Engine¤Çºî¤é¤ì¤¿3D¥»¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÎï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥»¥ë¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¥ë¥Ã¥¯¤Ê¼Á´¶¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥é¥ÉÂçÎ¦¤òÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡ãÍ½Ìó¹ØÆþ¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡ÖÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¡×ËÉ¶ñ¥»¥Ã¥È¡ä
¥«¥¶¥ó¤¬È¿µÕ¤ÎÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢Àã»³¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤¿ËÉ¶ñ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¶¯²½¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¤Î·è°Õ
¡¦ÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¤Îßà°õ
¡¦ÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¤Î½ýÀ×
¡¦ÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¤ÎÇË°á
¡¦ÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¤ÎÂÛÈ
¢¨¡ÖÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤¿À±¡×ËÉ¶ñ¥»¥Ã¥È¤ÏÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ß³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¡¢¸åÆüÊÌÅÓÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§The First Berserker: Khazan
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PC(Steam) ¡¿PlayStation(R)5¡¿XboxSeries X|S
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¿Standard Edition¡¡7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ8,580±ß¡Ë
Deluxe Edition¡¡9,200±ß¡ÊÀÇ¹þ10,120±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ïー¥É¥³¥¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í
¥áー¥«ー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥½¥ó
CERO¡§Z¶èÊ¬¡Ê18ºÐ°Ê¾å¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) NEXON Korea Corp. & NEOPLE Inc. All Rights Reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://khazan.sega.jp/
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£