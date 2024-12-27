Vtuber6名によるアイドルユニット「AmuseDolce（あみゅどる）」オリジナルソングCDを発売

株式会社CrossVision

NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」を通じてスピンアウト※2した株式会社CrossVision（以下、クロスビジョン）は、2024年12月28日より、推し活グッズ販売サービス「V-tamp（ブイタンプ）」を通じてVtuber6名によるアイドルユニット「AmuseDolce（以下、あみゅどる）」のオリジナルソングCDを発売することをお知らせします。

■「あみゅどる」とは

あみゅどるは2024年3月18日にデビューしたバーチャルやリアルなど様々なかたちでアミューズメントを届ける女性Vtuberグループです。

◆倉持京子(リーダー) / 黄色担当

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https://www.youtube.com/@kyoko_kuramochi(https://www.youtube.com/@kyoko_kuramochi)

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https://x.com/kuramochikyoko(https://x.com/kuramochikyoko)

◆みさとらん(Wセンター) / 薄ピンク担当

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https://www.youtube.com/@misatoran(https://www.youtube.com/@misatoran)

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https://x.com/misato_ran(https://x.com/misato_ran)

◆餅々さくら(Wセンター) / 濃ピンク担当

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https://www.youtube.com/@Sakura_mochimochi(https://www.youtube.com/@Sakura_mochimochi)

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◆はてな / 紫色担当

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◆猫月みお / 青色担当

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◆比良坂芽衣 / オレンジ担当

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https://www.youtube.com/@hirasakamei(https://www.youtube.com/@hirasakamei)

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■オリジナルソングCD「AmusePOP！」

販売期間：2024年12月28日（金）0:00～1月14日（火）23:59まで

AmusePOP！ (握手券付き)（音楽CD版）

通常版：4,000円（税抜）

https://ec.v-tamp.com/vitems/AmusePOP

AmusePOP！ （握手券付き）（ダウンロード版）

デジタル版：3,800円

https://ec.v-tamp.com/vitems/record_AmusePOP

購入特典

デジタルトレーディングカードは3Dモデルデータとして「V-tamp」のバーチャル空間上で鑑賞可能。コレクションをお楽しみいただけます。

握手会イベント応募券は「V-tamp」で管理されるデジタルチケットです。

グッズ販売期間終了後、保有者に握手券イベントのご案内を個別に差し上げます。

※先着順。握手券は売り切れ次第終了。

■「V-tamp」とは

V-tampは、クロスビジョンが運営する「デジタル推し活グッズ」の販売サービスです。イラスト・ボイス・音楽などを3Dモデルとして販売し、在庫‧物流コストをかけないグッズ展開が可能です。

■企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/142461/table/10_1_17f5d8137cd5ee3d096452e3983364b3.jpg ]

※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社

※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けないもしくはマイナー出資で独立する場合をさします。

※3 特典の内容は参加者ごとに異なる可能性がございます。

※ 「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの商標です。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社CrossVision

MAIL：xv-info@crossvision-inc.com

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。