【出展社・製品検索サイト公開！】25年2月開催！スマートエネルギーWeek【春】・GX経営Week【春】

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて「第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】・第6回 GX経営 WEEK【春】」を開催します。

本展は、世界最大級の新エネルギー総合展です。

エネルギー・脱炭素・サーキュラー・エコノミー分野の最新情報を収集する絶好の機会となります。

開催に先駆けて、「出展社・製品検索」サイトを公開しました。

ぜひ事前にチェックの上、ご来場・ご取材ください。

◆出展社・製品検索サイトを公開！

見やすい3タイプから検索可能！

※内容は会期まで随時更新されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1547_1_76c2e4809bfdba50677abce63315b58a.jpg ]

◆展示会開催概要

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-



●第4回GX経営 WEEK【春】

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

【無料】来場登録はこちら

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取材申し込みはこちら

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◆ご注意

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「ご取材における注意事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。

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・出展製品は12月12日時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

スマートエネルギーWEEK事務局

広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階