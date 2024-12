【セガ『龍が如く』シリーズ公式ライセンス】スマートフォン向け新作ゲーム『City of Wars Powered by 龍が如く』本日12月26日(木)より事前登録がスタート！

BBGame株式会社

Hong Kong Black Beard Game Co., Ltd.(以下 BBGame)は本日(2024年12月26日)、株式会社セガ(以下 セガ)より『龍が如く』シリーズの公式ライセンスを受けて開発した新作戦略スマートフォンゲーム『City of Wars Powered by 龍が如く』の事前登録受付を開始したことをお知らせします。

本作は2025年春の正式リリースを予定しており、事前登録は日本、韓国、台湾、香港、マカオの五つの地域で同時スタートします!

今すぐ事前登録をして、ゲームのリリースに備えましょう!

●『龍が如く』シリーズのキャラクターがここに集結!

『City of Wars Powered by 龍が如く』は、セガから公式ライセンスを受けたスマートフォン向け新作ゲームです。

広大なマルチマップ「ブリィスアイル」を舞台に、桐生一馬、春日一番、真島吾朗といったお馴染みのキャラクターたちとチームを組み、新たな戦いに挑むことができます。

さらに、豪華キャスト陣も参加。あの時の興奮と感動が蘇ります!

●革新的な戦略体験!裏社会で繰り広げられる縄張り争い

本作では、裏社会における縄張り争いを中心にゲームが展開されます。

プレイヤーは協力し合い、地域を制圧して資源を確保する必要があります。また、同盟に参加し、仲間と共に戦略を練りながら縄張りを広げ、最終的に「ブリィスアイル」の頂点を目指します。

これまでにない大規模な戦いをぜひご体感ください!

●事前登録だけでレアキャラをゲット!

本日より『City of Wars Powered by 龍が如く』の事前登録キャンペーンを開始しました!

事前登録をするだけで、攻撃系キャラクター「一輝」を獲得できます。さらに、事前登録者数に応じて豪華な特典がプレゼントされるキャンペーンも実施中です。

ぜひ事前登録をして、リリースを楽しみにお待ちください。

ゲーム 『City of Wars Powered by 龍が如く』概要

タイトル: City of Wars Powered by 龍が如く

配信・開発: Hong Kong Black Beard Game Co., Ltd.

監修: 株式会社セガ

対応機種: iOS12.0以上/Android5.0以上

対応言語: 日本語・韓国語・繁体字中国語

プレイ料金: 基本プレイ無料(アイテム課金制)

ジャンル: MMO戦略シミュレーションゲーム

公式サイト: https://warsjp.bbgame.global

AppStoreストアページ: https://bit.ly/3Bjbavr

Google Playストアページ: https://bit.ly/3VoRZam

X(Twitter): https://x.com/CityofWars_JP

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) SEGA ; Published by BBGAME.

(C)AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

(C)Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

<報道関係の方からのお問い合わせ先>

Hong Kong Black Beard Game Co., Ltd.

bbgame.jp@bbgame.global