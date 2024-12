『護縁』新規限定英雄「ベルク・フヨウ(CV:厚地 彩花)」登場！新規シングルネームド「ジョーン」の追加や年末年始イベントが多数スタート

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表 金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、ドラマティック縁バトルRPG『護縁(ごえん)』に関する情報をお知らせします。

■新規限定英雄「ベルク・フヨウ(CV:厚地 彩花)」登場

【アップデート日時】

2024年12月26日(木) 定期メンテナンス時

【概要】

12月26日に行われたアップデートで、白青山脈のどこかにある氷宮の末裔「雪女 ベルク・フヨウ(CV:厚地 彩花)」が登場しました。

「ベルク・フヨウ」は氷の武功で相手を遠距離より攻撃する特殊英雄となり、戦略型 / 水属性 / 遠距離の特性を持ちます。

奥義武功「氷河の息吹」は、「酷寒の結晶」を発射し前方の一部範囲を貫いて周辺の敵たちにもダメージを与えます。

また、「ベルク・フヨウ」のリーダーパッシブは一時的にクリティカル率を増加させ、さらに防御力と防御保護率を減少させる効果があるので、自身のパーティの能力を引き上げ、相手の能力を下げる新規限定英雄となります。

さらに、本日のアップデートで、「ベルク・フヨウ」のクリスマス外形「雪原の美女ベルク・フヨウ」も同時にゲーム内の商店に登場しますので、ぜひチェックしてください。

あわせて、本日のアップデートで、新規伝説守護霊「ヘマル」も登場しました。

「ヘマル」はクリティカル攻撃時に定められた確率で発動する効果で、奥義武功の再使用時間の減少や、すべての属性ダメージ追加や水属性の追加ダメージの効果があり、水属性の英雄や新規限定英雄「ベルク・フヨウ」と相性のよい守護霊です。

≪【護縁】雪女 「ベルク・フヨウ」 | インゲーム動画≫

https://youtu.be/ZWeA9O9Plvk?si=VjaHyIqE9JfAsQro

■12月26日アップデート情報

本日のアップデートで、以下のゲーム内コンテンツが追加されました。

≪新規シングルネームド「ジョーン」≫

新規装備「金狼の衣服・靴」の材料や「ジョーンの腰帯」を獲得できる可能性があります。

新たに追加された「結晶石」と合わせて英雄をより強化できるため、ぜひ「ジョーン」の討伐に挑戦してください。

≪新規システム「結晶石」≫

リーダーの特性をより強化する事ができる新システムとなります。

「結晶石」は合計6個の部位に装着が可能で、それぞれの装着する「結晶石」の種類で効果が変わります。

他にもセット効果もある「結晶石」のシステムを利用してキャラクターを強化しましょう。

≪新規公開ダンジョン「試練の洞窟」≫

曜日ごとに、各属性別に入場可能な新規公開ダンジョン「試練の洞窟」が登場しました。

「試練の洞窟」は毎日15分の利用が可能な公開ダンジョンになっており、曜日ごとに入場が可能な属性の英雄が制限される公開ダンジョンです。

「試練の洞窟」では新規装備「腰帯」や「結晶石」を獲得できる可能性があり、より上位の「腰帯」や「結晶石」を獲得しキャラクターを強化することができるので、ぜひ毎日挑戦してください。

≪「12月26日アップデート情報」はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=676c5d3827834c65a5c731af

さらに、年末年始をより楽しめる各種イベントが開始しました。

≪ベルク・フヨウ超越支援イベント≫

【開催期間】

2024年12月26日(木) 定期メンテナンス後 ~ 2025年1月22日(水) 定期メンテナンス開始前まで

【概要】

開催期間中、限定英雄募集の累計回数により「限定英雄募集牌」や、「ベルク・フヨウの好感度」、「ベルク・フヨウ」の獲得が可能なイベントです。

新たな限定英雄「ベルク・フヨウ」を超越させるために有利なイベントとなりますので、ぜひ挑戦してください!

≪イベントON「ベルク・フヨウ超越支援イベント」の詳細はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=676c5ae0a429a917f01d110a

≪2025新年カウントダウンイベント≫

【開催期間】

2024年12月26日(木) 定期メンテナンス後 ~ 2025年1月8日(水) 定期メンテナンス開始前まで

【概要】

「護縁」と門主の皆さまが共に初めて迎える新年をお祝いするために、開催期間中毎日ログインをするとイベントロビーで報酬を受けることが可能な「2025新年カウントダウン」イベントが開始しました。

門主の皆さまの冒険を快適に楽しめるアイテムを獲得できますので、年末年始のカウントダウンを「護縁」と一緒に過ごしましょう。

≪イベントON「2025新年カウントダウンイベント」の詳細はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=676c5ae0a429a917f01d1108

■ゲーム概要

「護縁」は、PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の世界観とキャラクターを活かしつつも、ゲームの本質である「楽しさ」に焦点をあて、新規IPとして開発されたタイトルです。

60人を超える個性豊かな英雄の中から、5人を選択して構成する自分だけの「デッキビルディング」を軸に、スリリングなアクションが楽しめるリアルタイムの「フィールド戦闘」と、より戦術的なデッキビルディングと判断が必要となるターン制の「戦術戦闘」、仲間と協力して強力な敵に挑む共闘バトルなど多様なコンテンツが用意されています。

あらゆる環境や状況に、様々な特性を持った英雄達と共に挑む戦闘体験を通して、彩り豊かで華やかな世界で繰り広げられる「護縁」の物語をお楽しみください。

【タイトル情報】

タイトル名:護縁(Go-En / ごえん)

ジャンル:ドラマティック縁バトルRPG

サービス開始日:2024年8月28日

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:App Store / Google Play / PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト: HOYEON(TM) or 護縁(TM) is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト: https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter): https://x.com/Goen_Hoyeon_JP

公式YouTube:https://www.youtube.com/@Goen_Hoyeon_JP

※当プレスリリースの内容は2024年12月26日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。