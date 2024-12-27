『先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡』を発売
2024年12月27日
News Release
左右180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
『先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡』を発売
＜概要＞
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）は『先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡』を12月27日に発売いたしました。
サンコーオンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
本製品は先端カメラ径3.9mm、先端にカメラを搭載し手元操作でカメラが動く工業内視鏡です。
ケーブル長1m。先端カメラは手元のダイヤル操作で左右それぞれ180度スムーズに動き、確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。自由に曲げられるフレキシブルケーブルを採用。IP67防水性能（カメラケーブル部）。
3段階の明るさ調整が可能なライトを搭載。USB充電式で最大約3.5時間稼働。静止画、動画の記録が可能。5インチディスプレイを採用。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GUDk2Mmc9G0 ]
＜製品特長＞
■先端カメラ径3.9mm
■先端カメラ部左右180度可動
■手元のダイヤルで直感的に操作
■ケーブル長さ1m
■カメラ部・フレキシブルケーブル部IP67防水
■microSDに動画・静止画記録
■5インチカラーディスプレイ
＜仕様＞・サイズ／本体：幅 135× 奥行き 50× 高さ 335 (mm)
ケース：幅 450× 奥行き 285× 高さ 110 (mm)
・重量／本体：約420g ケース込：約2.2kg
・カメラ先端径／3.9mm ・カメラケーブル長／1m（非形状記憶型）
・ピントが合う距離／20～50mm ・ケーブル回転角／左右各180度
・視野角／80度 ・光源／白色LED6灯（3段階明るさ調整）・防水性／IP67（カメラおよびケーブル部）
・表示部／5インチカラーディスプレイ
・電源／内蔵バッテリー ・バッテリー充電／USB‐AC アダプター（5V 2.0A 以上推奨）
・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 5000mAh
・連続駆動時間／約3～3.5時間 ・充電時間／約6～7時間
・解像度／静止画:1280×720/動画：1280×720 25fps
・対応SDカード／microSDカード（～32GB Class10推奨）
・動作温度／-10℃～60℃ ・カメラ動作温度／-10℃～60℃ ・USBケーブル長／約950mm
・セット内容／本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書
・発売日／2024/12/27 ・保証期間／購入日より12ケ月
・型番／CAWA24S1M ・JAN／4580060600359
先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡
[販売価格] (税込) 110,000円
https://www.thanko.jp/view/item/000000004595
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 営業部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階
TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322 Email sales2@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗・秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB
03-5297-5783
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
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