『先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡』を発売

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サンコー株式会社




2024年12月27日


　News Release



　　　　　　　　左右180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡


　　　　　　　　　　　　『先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡』を発売









＜概要＞


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：山光博康）は『先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡』を12月27日に発売いたしました。


サンコーオンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。




本製品は先端カメラ径3.9mm、先端にカメラを搭載し手元操作でカメラが動く工業内視鏡です。


ケーブル長1m。先端カメラは手元のダイヤル操作で左右それぞれ180度スムーズに動き、確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。自由に曲げられるフレキシブルケーブルを採用。IP67防水性能（カメラケーブル部）。


3段階の明るさ調整が可能なライトを搭載。USB充電式で最大約3.5時間稼働。静止画、動画の記録が可能。5インチディスプレイを採用。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GUDk2Mmc9G0 ]













＜製品特長＞


■先端カメラ径3.9mm


■先端カメラ部左右180度可動


■手元のダイヤルで直感的に操作


■ケーブル長さ1m


■カメラ部・フレキシブルケーブル部IP67防水


■microSDに動画・静止画記録


■5インチカラーディスプレイ




＜仕様＞・サイズ／本体：幅 135× 奥行き 50× 高さ 335 (mm)


　　　　　ケース：幅 450× 奥行き 285× 高さ 110 (mm)


・重量／本体：約420g　ケース込：約2.2kg


・カメラ先端径／3.9mm　・カメラケーブル長／1m（非形状記憶型）


・ピントが合う距離／20～50mm　・ケーブル回転角／左右各180度


・視野角／80度 ・光源／白色LED6灯（3段階明るさ調整）・防水性／IP67（カメラおよびケーブル部）


・表示部／5インチカラーディスプレイ


・電源／内蔵バッテリー　・バッテリー充電／USB‐AC アダプター（5V 2.0A 以上推奨）


・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 5000mAh


・連続駆動時間／約3～3.5時間　・充電時間／約6～7時間


・解像度／静止画:1280×720/動画：1280×720 25fps


・対応SDカード／microSDカード（～32GB　Class10推奨）


・動作温度／-10℃～60℃　・カメラ動作温度／-10℃～60℃　・USBケーブル長／約950mm


・セット内容／本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書


・発売日／2024/12/27　・保証期間／購入日より12ケ月


・型番／CAWA24S1M　・JAN／4580060600359







先端2方向可動3.9mm径工業内視鏡


[販売価格] (税込)　110,000円


https://www.thanko.jp/view/item/000000004595




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　営業部　〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階


TEL 03-3526-4321　FAX 03-3526-4322　Email sales2@thanko.jp　URL: https://www.thanko.jp


■サンコー直営店舗・秋葉原総本店　〒101-0021　 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB　


03-5297-5783


■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　広報部　TEL 03-3526-4323　FAX 03-3526-4322　Email pr@thanko.jp


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