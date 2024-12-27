【500円で高級和牛!】1月3日(金)からの新春特売で『前沢牛』をお得に堪能するチャンス！お肉初めにぴったりの贅沢体験を焼肉ライクで！

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社焼肉ライク（所在地：東京都港区、代表取締役：高橋尚也）が運営する「焼肉ライク」は、2025年1月3日（金）より、3日間限定の新春特売キャンペーンとして、高級銘柄牛「前沢牛」を一皿ワンコイン500円（税込）で提供いたします。（※一部店舗では販売開始日が異なります）

新年を彩るちょっと贅沢な焼肉体験を、ぜひ焼肉ライクでお楽しみください。

前沢牛は、岩手県奥州市前沢地域で育成される高級和牛であり、その品質の高さから「肉の芸術品」とも称されています。

きめ細やかな霜降りと、しっとりした食感に優れた肉質が特徴の牛肉です

【販売期間】2025年1月3日（金）～1月5日(日）

※予定数に達し次第終了となる場合がございます

【販売店舗】全国80店舗

※一部店舗では販売開始日が異なりますのでご注意ください。

高田馬場店 ・川崎東口店は１月４日より販売

【内容】通常メニューにない「前沢牛」の単品を特別価格で販売。

・前沢牛 単品 500円

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※おひとり様1回のご利用で1皿限り

※「焼肉セット」をご注文の方限定

※他の割引・クーポン・サービスとの併用不可

※当日の販売状況により、品切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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※価格は全て税込。

※画像は全てイメージです。お肉の個体差により写真と異なる場合がございます。

展開店舗

▶︎東京都

新橋本店/浜松町店/田町芝浦店/渋谷宇田川町店/渋谷道玄坂店/新宿西口店/高田馬場店/五反田西口店/上野店/北千住店/池袋東口店/南池袋店/秋葉原電気街店/秋葉原中央通り店/神保町店/神田西口店/ 御茶ノ水店/錦糸町北口店/錦糸町南口店/武蔵小山店/飯田橋店/大森西口店/蒲田西口店/中野サンモール店/高円寺店/立川南口店/東久留米店/八王子店/国立店/両国店/浅草店 ※高田馬場店は1月4日から販売。

▶︎千葉県

新京成八柱駅店/船橋ららぽーと前店/柏東口店/行徳店/千葉C-one店

▶︎神奈川県

横浜鶴屋町店/横浜関内店/川崎店/川崎東口店/大船店/溝の口店/平塚四之宮店/海老名さがみ野店/平塚北口店/本厚木ミロードイースト店

※川崎東口店は1月4日から販売。

▶︎埼玉県 ：大宮西口店/大宮東口店/川越クレアモール店/川口駅東口店

▶︎茨城県：守谷サービスエリア上り店

▶︎北海道：札幌狸小路店/函館漁火通り店

▶︎宮城県：イオンモール新利府南館店/名取店

▶︎福島県：郡山栄町店

▶︎大阪府：天満橋店/近鉄鶴橋駅店/あべの橋店/十三店/なんば御堂筋店/難波なんさん通り店

▶︎京都府：京都河原町蛸薬師店

▶︎奈良県：大和西大寺駅店

▶︎兵庫県：神戸三宮店/尼崎店

▶︎新潟県：新潟駅前店

▶︎静岡県：静岡呉服町店

▶︎石川県：金沢諸江店

▶︎愛知県：名古屋伏見店/名古屋新幹線口店/名古屋上前津店/中部国際空港セントレア店

▶︎岡山県：さんすて岡山店/岡山下中野店

▶︎広島県：ekie広島店

▶︎福岡県：天神西通り店/小倉魚町店

▶︎熊本県：熊本下通店

▶︎鹿児島県：鹿児島天文館店

焼肉ライク

”1人1台の無煙ロースター”を導入し、お客様のペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができる焼肉ファストフード店です。「1人でも色々な部位を注文できる」、「女性1人でもお店に入りやすい」、「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった焼肉の常識を覆す、まったく新しい焼肉の楽しみ方を提供しています。注文はタッチパネル、卓上にはセルフのウォーターサーバーを設置、お会計もセルフレジで全て自分のペースで焼肉を気軽に楽しめます。また、無煙ロースターの為、換気能力も高く、臭いを気にすることなくご利用できます。（※店舗によって形態は異なります)

会社概要

株式会社焼肉ライク

本社 : 東京都港区新橋五丁目27番1号パークプレイス3F

設立 : 2019年4月

代表者 : 高橋 尚也

事業内容:飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集および加盟店の経営指導

店舗数：国内：83店舗

東京都32店舗、埼玉県4店舗、千葉県5店舗、神奈川県10店舗、北海道 2店舗、宮城県2店舗、福島県1店舗、新潟県1店舗、静岡県1店舗、愛知県4店舗、群馬県1店舗、

茨城県1店舗 、大阪府7店舗、京都府1店舗、奈良県１店舗、兵庫県2店舗、石川県1店舗、岡山県2店舗、広島県1店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、鹿児島1店舗

HP ：https://yakiniku-like.com