【ユーキャン】注目の33講座を5,000円割引！「新春！学び応援キャンペーン」を開始！
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、国家資格を目指せる講座や暮らしを豊かにする講座など注目の33講座の受講料を5,000円割引いたします。費用の詳細は各講座ページをご確認ください。
【学費参考例】実用ボールペン字講座の場合
一括払い：［正規価格］29,000円⇒［キャンペーン価格］：24,000円
分割払い：［正規価格］1,980円×15回＝29,700円⇒［キャンペーン価格］：1,900円×13回＝24,700円
・ファイナンシャルプランナー(FP)講座
・簿記3級講座
・医療事務講座
・調剤薬局事務講座
・登録販売者講座
・調理師講座
・食生活アドバイザー(R)講座
・リンパケア講座
・リフレクソロジー講座
・薬膳コーディネーター講座
・アンガーマネジメント講座
・心理カウンセリング講座
・MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）講座
【MOS】365 一般・上級一貫 Word&Excel両方コース
・ITパスポート講座
・情報セキュリティマネジメント講座
・ChatGPT講座
・はじめての韓国語講座
・子ども発達障がい支援アドバイザー講座
・思春期発達障がい支援アドバイザー講座
・子育て心理アドバイザー講座
・認知症介助士講座
・介護事務講座
・保育士講座
・実用ボールペン字講座
・整理収納アドバイザー講座
・カラーコーディネート講座
・インテリアコーディネーター講座
・宅建士講座
・行政書士講座
・社会保険労務士講座
・簿記2級講座
・中小企業診断士講座
・第二種電気工事士講座本科コース
＊リニューアルにつき、調剤薬局事務講座はキャンペーン中は34,000円ですが、2/18から39,000円に、登録販売者講座はキャンペーン中は44,000円ですが、2/18から49,000円に戻ります。
＊リフレクソロジー講座は、新講座につきキャンペーン中は34,000円ですが、2/18から39,000円になります。
＊MOS講座は「365 一般・上級一貫 Word&Excel両方コース」が割引対象。新規開講につきキャンペーン中は44,000円ですが、2/18から49,000円になります。
＊上記学費はすべて一括払いの場合の学費です。分割払いの場合の学費は各講座ページをご確認ください。
■キャンペーン期間
2025年2月17日(月) 23:59まで
※上記はウェブでのお申込み期限です。お電話での受付は17:00までにお申し込み完了、ハガキは2月17日（月）当社必着となります。
※期日を過ぎてのお申込みは、正規価格での受付となります。
▼キャンペーン内容の詳細はこちら
https://www.u-can.co.jp/nr241227u
■法人のお客様はこちら
https://www.u-can.co.jp/nr241227v
※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍などの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/