【ユーキャン】注目の33講座を5,000円割引！「新春！学び応援キャンペーン」を開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、国家資格を目指せる講座や暮らしを豊かにする講座など注目の33講座の受講料を5,000円割引いたします。費用の詳細は各講座ページをご確認ください。



【学費参考例】実用ボールペン字講座の場合



一括払い：［正規価格］29,000円⇒［キャンペーン価格］：24,000円

分割払い：［正規価格］1,980円×15回＝29,700円⇒［キャンペーン価格］：1,900円×13回＝24,700円





■対象講座[全33講座]・ファイナンシャルプランナー(FP)講座・簿記3級講座・医療事務講座・調剤薬局事務講座・登録販売者講座・調理師講座・食生活アドバイザー(R)講座・リンパケア講座・リフレクソロジー講座・薬膳コーディネーター講座・アンガーマネジメント講座・心理カウンセリング講座・MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）講座【MOS】365 一般・上級一貫 Word&Excel両方コース・ITパスポート講座・情報セキュリティマネジメント講座・ChatGPT講座・はじめての韓国語講座・子ども発達障がい支援アドバイザー講座・思春期発達障がい支援アドバイザー講座・子育て心理アドバイザー講座・認知症介助士講座・介護事務講座・保育士講座・実用ボールペン字講座・整理収納アドバイザー講座・カラーコーディネート講座・インテリアコーディネーター講座・宅建士講座・行政書士講座・社会保険労務士講座・簿記2級講座・中小企業診断士講座・第二種電気工事士講座本科コース＊リニューアルにつき、調剤薬局事務講座はキャンペーン中は34,000円ですが、2/18から39,000円に、登録販売者講座はキャンペーン中は44,000円ですが、2/18から49,000円に戻ります。

＊リフレクソロジー講座は、新講座につきキャンペーン中は34,000円ですが、2/18から39,000円になります。

＊MOS講座は「365 一般・上級一貫 Word&Excel両方コース」が割引対象。新規開講につきキャンペーン中は44,000円ですが、2/18から49,000円になります。

＊上記学費はすべて一括払いの場合の学費です。分割払いの場合の学費は各講座ページをご確認ください。



■キャンペーン期間

2025年2月17日(月) 23:59まで

※上記はウェブでのお申込み期限です。お電話での受付は17:00までにお申し込み完了、ハガキは2月17日（月）当社必着となります。

※期日を過ぎてのお申込みは、正規価格での受付となります。



▼キャンペーン内容の詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr241227u

■法人のお客様はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr241227v



※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍などの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/