一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構 代表理事・チェアマン辞任のお知らせ
一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構
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一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構(所在地：東京都新宿区、代表理事：高城いづみ、冨永 哲夫)は、2024 年 12 月 31 日付で弊機構・冨永哲夫代表理事兼チェアマンが辞任いたしますことをお知らせいたします。
【一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構 代表理事・チェアマン辞任】
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【JD.LEAGUE タイトルパートナー】
ニトリ JD.LEAGUE
※コンポジットロゴ
【JD.LEAGUE パートナー各社】
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【JD.LEAGUE 概要】
■名称
JD.LEAGUE（ジェイディー・リーグ）
・・・「Japan Diamond Softball League」、通称 『JD.LEAGUE』 にはソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と、アスリートとして宝石のダイヤモンドのように輝いて欲しいという意味が込められています。
■ロゴ
全体のフォルムは、ソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と宝石のダイヤモンドの輝きを表現。基調色である赤(ルビーレッド）・青（エナジーシアン）・黄色（レモンイエロー）・緑（スプリンググリーン）はそれぞれ、ソフトボールを通じて選手たちが体現する「感謝」・「健康」・「個性」・「表現」を表しています。
■参加チーム
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【法人概要】
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【本件に関するお問い合わせ先】
JD.LEAGUE press@jdleague.jp