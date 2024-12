年賀状にもポン！一世を風靡した「アフロ犬」が荷物や郵便の差出人を教えてくれる「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション（アフロ犬ver.）」

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は自社オンラインショップにて、ご機嫌でカラフルな「アフロ犬」が荷物や郵便の差出人を教えてくれる「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション(アフロ犬ver.)」の販売を開始しました。

2000年代に一世を風靡した、San-X (サンエックス)のレジェンドキャラクター「アフロ犬」。「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション(アフロ犬ver.)」は、ご機嫌でカラフルなアフロ犬と仲間たちにほっこり癒されることまちがいなしの、オーダーメイドの住所印です。

選べるデザインは横書きレイアウト・縦書きレイアウト合わせてこちらの6種類から選べます。フォントはかわいいアフロ犬のイラストと相性のいい丸ゴシック体になります。アフロ犬はもちろん、カーリー犬、リーゼン犬、先祖など、アフロ犬の仲間も選べます。

文字入れせずに空欄で作れば、かわいいアフロ犬入りのフレームスタンプになります。付箋やノートにポン!と押すだけで思わずニヤけてしまいそうなかわいさです。

スタンプインクを付けて使うゴム印タイプは、印面サイズ約68×21ミリ、台木サイズ約72×24ミリ。インク内蔵式で連続してポンポン押せるセルフインクタイプは、印面サイズ約68×21ミリとなります。本体カラーはお好みにあわせて7色から選べます(インク色は黒になります)。

ご機嫌でカラフルな「アフロ犬」にほっこり癒されるオリジナルケース付き。

かつて一世を風靡した懐かしのキャラクター「アフロ犬」が、ポン!と押すたびによみがえる「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション(アフロ犬ver.)」。大好きな「アフロ犬」がポンと押せるハンコは、用がないときでもつい連打したくなることでしょう。

はんこというと事務的でお堅いイメージがありますが、 わたしたちはこれからも好きな人にはたまらないユニークな企画をつうじて、 ハンコに愛着を持つ人を増やしてまいります。

<参考URL>

San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション(アフロ犬ver.)

https://item.rakuten.co.jp/hankos/afroken-jusho/ (楽天)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/afroken-jusho.html (ヤフー)

印鑑はんこSHOPハンコズ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/ (楽天)

https://shopping.geocities.jp/hankos/ (ヤフー)

<著作権情報>

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.