ハックルベリー、EC/ネットショップでサブスクビジネスを始めるためのオンライン講座を公開

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、EC/ネットショップにおけるサブスクビジネスのはじめ方について、オンライン学習プラットフォームであるUdemyにてオンライン講座を公開いたしました。定期購買ビジネスの成功ガイドとして、収益の安定や顧客リテンション向上を実現するためのマーケティング戦略・CRM活用法について“徹底解説” しています。

【オンライン講座について詳しくはこちら】

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【リリース記念】

リリース記念として1,500円（定価27,800円より95%OFF）でご提供致します。

期間：2025年1月10日（金）23時59分まで

クーポンコード：HB-SUPER-COUPON-2025

クーポンコードをご利用で割引価格でお買い求め頂けます。

■ オンライン講座 について

【講座の内容】

これからECビジネスを始めようとしている方や、既にECビジネスを展開していてサブスク型ビジネスを検討している方に最適の教材です。

定期購買サービスの基本概念から成功事例、重要な指標の理解までを学び、収益基盤を強化するための基礎を築くことができます。

安定した収益と顧客リテンションの向上を目指し、実践的な知識を身につけましょう。

【こんな人におすすめです！】

・これからECビジネスを始めようとしている方

・ECビジネスを既に展開していて、サブスク型のビジネスを検討している方

・ECビジネスでリピーターを増やしたい方

【この講座で身につくスキル】

・サブスクビジネスを始めたい人の全体像が分かります

・サブスクの基本概念、単品購入との違いが分かります

・MRR、解約率、LTVなどの数値的な分析指標などがわかります

・サブスクビジネスを始めるうえでの基本的なステップを学べます

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【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

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【提供サービスについて】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

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決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

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Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

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不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

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抽選販売アプリ「Raffle315」

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Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

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Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

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