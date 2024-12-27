スマホ向け歴史SLGの決定版『新三國志』アップデート実施

Hero Entertainment Co., Ltd

オンラインエンターテイメント企業のHK Hero Entertainment Co., Ltd（本社：香港、以下HK Hero Entertainment）とTCI Entertainment Technology Corp.（本社：中国上海、CEO：李子豪、以下TCI）は、株式会社コーエーテクモゲームス（本社：横浜市、代表取締役社長：鯉沼久史、以下、コーエーテクモゲームス）の歴史シミュレーションゲーム『三國志11』のIPライセンスを受け開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『新三國志』（Android版・iOS版）に関しまして、2024年12月26日にVer4.8へのアップデートを実施いたしますので、お知らせいたします。

◆新武将「極・馬雲騄」が登場、各種年末年始イベントが登場

下記の日程でアップデートを行い、新・極武将「極・馬雲騄」の実装、各種年始イベントの実装などを実施いたします。進化し続ける『新三國志』の世界をどうぞお楽しみください。

【アップデート実施日】

2024年12月26日(木)

【アップデート内容概要】

1.新武将「極・馬雲騄」が登場

新たな極・武将として「極・馬雲騄」が登場します。

（※画像は開発中のものですので、仕様が変更される場合があります。）

2.年末年始イベントを追加

年末年始にかけて各種イベントが実装されます。

・新年イベント

（※画像は開発中のものですので、仕様が変更される場合があります。）

・福袋イベント

（※画像は開発中のものですので、仕様が変更される場合があります。）

・針山挑戦

（※画像は開発中のものですので、仕様が変更される場合があります。）

3.名馬の強化素材を入手できるイベント「伯楽育馬」を開催

名馬の馬力晶などのアイテムが入手できるイベント「伯楽育馬」が開催されます。

（※画像は開発中のものですので、仕様が変更される場合があります。）

◆アップデート記念ログインボーナス

Ver4.8アップデートを記念して期間限定ログインボーナスイベントを開催いたします。

期間：2024年12月26日（木)～2025年1月5日（日)

ログインボーナスで武将の好感度を獲得できる「新UR好感度宝箱（全）」など様々なアイテムを獲得できます。合計10日間ログインして「新UR好感度宝箱（全）」を集めると、すべてのUR武将のうちいずれか1名の武将と交換可能な量の好感度を獲得可能です。

※イベント期間や内容は事前の告知なく変更される場合がございます。最新情報は公式X（旧Twitter）または公式サイトのお知らせをご覧ください。

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タイトル： 『新三國志』

ジャンル： 育成型戦略シミュレーションゲーム

対応端末： Android/iOS

価格： 基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

運 営： Hero Entertainment Co., Ltd

配信日： 2018年8月20日

『新三國志』公式サイト：https://go.onelink.me/YF07/shinsangokushi(https://go.onelink.me/YF07/shinsangokushi)

『新三國志』公式X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/shinsangokushi(https://twitter.com/shinsangokushi)

『新三國志』公式Facebookアカウント：https://www.facebook.com/shinsangokushi/(https://www.facebook.com/shinsangokushi/)

『新三國志』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCb74G3Ie0UjLeN33F5r0Yjg(https://www.youtube.com/channel/UCb74G3Ie0UjLeN33F5r0Yjg)

(C)2024 HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)SHANGHAI TCI NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.

(C)2018-2024 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

【HK Hero Entertainment紹介】

HK Hero Entertainmentは、中国北京に本社を置くオンラインエンターテイメント企業Hero Entertainment Co.,Ltd（以下、Hero Entertainment）の香港法人です。Hero Entertainmentは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング及びモバイルe-Sports競技大会の組織運営等を中心に中国及び世界各地で事業を展開し、全国中小企業株式譲渡システム（National Equities Exchange and Quotations、通称NEEQ）に上場しました。また、設立当初より海外進出を視野に入れた事業展開を行い、全世界154ヶ国・地域の「おすすめアプリ」に選ばれた『Art of War: Red Tides』を始め、『Crisis Action』、『Phantom Blade2』、『一起来冒険』等の人気ゲームアプリを世界各地で配信し、4億人を超えるユーザーを獲得しております。

2018年8月には、株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された育成型戦略シミュレーションゲームアプリ『新三國志』日本語版の配信を開始し、累計ダウンロード300万突破、 App Storeダウンロードランキング5位、Google Playダウンロードランキング3位にランクイン、Google Playの「おすすめゲーム」に掲載されるなど、大変ご好評をいただいております。

Hero Entertainmentは中国大陸以外にも香港、台湾、日本に現地法人を設立しており、「Unlock your vision and mind」という経営理念のもと、今後も全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツをお届けするために、積極的に海外パブリッシング事業を推進してまいります。