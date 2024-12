ラブリーサマーちゃん、4年半ぶりとなる新作ミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』1月29日発売決定！今作ジャケットおよび新アーティストビジュアルも公開

日本コロムビア株式会社

ラブリーサマーちゃんが4年半ぶりとなる新作ミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を2025年1月29日(水)にリリースすることを発表した。

今作は「健康と内省」をテーマとして、20年以降のコロナ禍のステイホーム中に本人が「自分の奥に触れてみよう」と感じたこと、「人間一人の身体のミクロさと、その身体が存在する世界・その身体が行ける世界のマクロさ」を表現している楽曲群。90年代ロックに影響を受けつつ、持ち前のポップセンスフィルターを通して現在進行形のロックとして日本の音楽シーンに提示するものとなる。

サポートメンバーはドラムを吉澤響(セカイイチ)、ベースを右田眞(ayutthaya/nenem/Nanakamba)、ギターを奥村大(wash?)と、馬場庫太郎(NENGU)が務めた。

タワーレコードとAmazonでは購入特典が決定しているので詳しくは下記を参照してほしい。

■リリース作品情報

タイトル:『Music For Walking (Out Of The Woods)』

発売日:2025年1月29日(水)

品番・形態・価格:COCP-42438[CD]\2,000(税込)

発売・配信元:日本コロムビア

収録楽曲:

1. 普請中

2. (Song For Walking) In My Mind

3. OK, Shady Lane

4. The Great Time Killer

5. (Song For Walking) Out Of The Woods

<『Music For Walking (Out Of The Woods)』CD購入者特典情報>

2025年1月29日(水)発売のラブリーサマーちゃん『Music For Walking (Out Of The Woods)』(COCP-42438)を下記対象店舗でご予約・ご購入の方に先着で下記特典をプレゼント。

・タワーレコード全店:ステッカー

・Amazon:メガジャケ

・タワーレコード渋谷店:缶バッジ

・タワーレコード新宿店:コラボポスター

※絵柄は後日解禁

※渋谷/新宿に関してはタワー特典W付け

<タワーレコードスペシャルレシート>

全国のタワーレコードにて『Music For Walking (Out Of The Woods)』をお買い上げ頂くと、スペシャルレシートをお渡し致します。

●対象店舗:タワーレコード全店(オンライン除く)

●実施期間:2025/1/28(火)~2025/2/3(月)

詳細はこちら: https://columbia.jp/artist-info/lovelysummerchan/info/89402.html

■ラブリーサマーちゃん Profile

1995年生まれ 東京都在住

2013年夏より自宅での音楽制作を開始し、インターネット上に音源を公開。

サウンドクラウドやツイッターを中心に話題を呼んだ。

2015年に1stアルバム「#ラブリーミュージック」、2016年11月にはメジャーデビューアルバム「LSC」をリリースし好評を博す。2020年9月には待望の3rdアルバム「THE THIRD SUMMER OF LOVE」を発売。

2024年8月公開の山田尚子監督・脚本のショートアニメーション『Garden of Remembrance』の音楽を担当。そして2025年1月29日には待望のオリジナルミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を発売。

可愛くてかっこいいピチピチロックギャル。

▼ラブリーサマーちゃん公式ファンクラブ

https://lovelysummerchan.bitfan.id/

■ラブリーサマーちゃん WEB

Official WEB: https://lovelysummerchan.com/

Official FC: https://lovelysummerchan.bitfan.id/

YouTube: https://www.youtube.com/@LovelySummerChan-official

X: https://x.com/imaizumi_aika

Instagram: https://www.instagram.com/imaizumi_aika/