TVアニメ『進撃の巨人』初の着物レンタル店コラボキャンペーン『Attack on KIMONO～その日人類は思い出した 着物で街を歩く喜びを～』

『着物レンタルVASARA』を全国に展開する株式会社バサラホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木雄一郎、以下VASARA)は、2025年1月15日(水)~2月28日(金)の期間、全世界でシリーズ累計発行部数1億4000万部を突破した、ダークファンタジーの金字塔作品である人気TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボレーションキャンペーン『Attack on KIMONO~その日人類は思い出した 着物で街を歩く喜びを~』を実施いたします。なお同作品において、着物レンタル企業とのコラボレーションは初となります。

期間中、「エレン」「リヴァイ」「エルヴィン」の着物姿が描かれた「レンタルグッズ4点セット」(内容:うちわ、アクリルキーホルダー、アクリルカード、ブロマイド)が付いてくる着物レンタルプランが登場!また、着物レンタルプランをご利用いただくことで、人気キャラクターが描かれた「限定コラボグッズ」も対象店舗またはECサイトにて購入いただけます。さらにVASARAの一部店舗には、「エレン」「リヴァイ」「エルヴィン」のいずれかのキャラクターパネルが登場します!

着物をもっと身近に、もっと自由に楽しんでいただきたいというVASARAの想いを込めて、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名称

Attack on KIMONO~その日人類は思い出した 着物で街を歩く喜びを~

■期間

2025年1月15日(水)~2月28日(金)

■対象店舗

21店舗

浅草本店、浅草寺店、浅草駅前店、池袋店、銀座店、新宿駅前店、渋谷店、秋葉原店、立川駅前店、川越駅前店、川越小江戸店、横浜駅前店、横浜みなとみらい店、鎌倉小町通り店、名古屋駅前店、京都駅前店、大阪梅田店、金沢駅前店、金沢兼六園店、倉敷アイビースクエア店、福岡天神西通り店

■キャンペーンページ

https://vasara-h.co.jp/collaboration/shingeki.html

■内容1.グッズ4点セット付きレンタルプラン

期間中以下いずれかのグッズセットをお選びいただける着物レンタルプランをリリースいたします。

◯エレンの「いいから黙って全部オレに投資しろ!」グッズセット付きレンタルプラン

◯リヴァイの「悔いの残らない方を自分で選べ」グッズセット付きレンタルプラン

◯エルヴィンの「私が立ち会わなければならない」グッズセット付きレンタルプラン

各セット 女性用5,980円(税抜) 男性用9,300円(税抜)

〈セット内容〉

◯各キャラクターグッズ4点セット(うちわ、アクリルキーホルダー、アクリルカード、ブロマイド)

◯着物レンタル スタンダード着物プラン

※スタンダード着物以外の着物への変更は当日店舗にて承ります。

■内容2.限定公式グッズ

対象店舗とECサイトにてオリジナルコラボグッズを販売いたします。

※各店舗でのグッズご購入は、着物レンタルプランをご体験されるお客様のみとなります。グッズ購入のみでの来店はできませんのでご了承いただけますと幸いです。

※「内容1.グッズ4点セット付きレンタルプラン」はグッズ特典配布の対象外となります。

※店舗とECでグッズ販売期間は異なります。

※販売状況により個数制限を設ける場合がございます。

〈ECサイト〉

2025年1月15日(水)12:00~3月3日(月)12:00にて販売

https://tokyogetsmall.com/collections/shingeki_vasara

■内容3.VASARA店舗にキャラクターパネルが登場!

期間中、VASARA一部店舗に着物姿のエレン・リヴァイ、エルヴィンのキャラクターパネルが登場します。この機会に着物姿の3人との記念撮影を是非お楽しみください。

〈設置店舗〉

・エレンパネル設置店舗:渋谷店・立川駅前店・秋葉原店・横浜みなとみらい店・鎌倉小町通り店

・リヴァイパネル設置店舗:浅草本店・新宿駅前店・名古屋駅前店・大阪梅田店・福岡天神西通り店

・エルヴィンパネル設置店舗:池袋店・川越駅前店・金沢駅前店・京都駅前店・倉敷アイビースクエア店

【TVアニメ『進撃の巨人』について】

2009年より「別冊少年マガジン」(講談社刊)で連載開始された、人類を捕食する「巨人」とそれに抗う人間たちの戦いを描いた諫山創原作の人気漫画が原作。コミックスの全世界累計発行部数は1.4億部を突破し、2013年よりTVアニメ化、2023年には最終シリーズとなる『進撃の巨人 The Final Season 完結編(後編)』が放送。2024年11月8日(金)より劇場版『進撃の巨人』完結編 THE LAST ATTACKが公開中。

【着物レンタルVASARAについて】

株式会社バサラホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木雄一郎)が全国に21店舗を展開する着物レンタル店。

伝統的な礼装だけでなくレトロモダンでファッション性の高い着物・浴衣を取り揃え「新たな着物文化を根付かせるブランド」として、東京、川越、横浜、鎌倉、名古屋、京都、大阪、金沢、倉敷、福岡など、全国各地に店舗を展開しています。

地域観光はもちろん、お友達やカップルでのショッピング・街歩き、LIVEやイベント参加の「推し活」でも、気軽に最新の可愛い着物・浴衣の全身コーディネートで一日過ごせることが、若い世代に絶大な支持を受けており、利用者急上昇中です。

【株式会社バサラホールディングス】

設立:2016年1月29日

資本金:49,000,000円

事業内容:着物レンタル/飲食店の経営/インターネット関連事業

住所:東京都千代田区外神田3-14-3 福栄秋葉原ビル5階(受付)

■公式WEBサイト:https://vasara-h.co.jp/

■Instagram:https://www.instagram.com/kimono_vasara/

■X(旧Twitter):https://x.com/vasara_kimono

■Facebook:https://www.facebook.com/VASARAKIMONO/

■WEB予約:https://vasara-h.co.jp/plan/

■電話予約:03-6744-6725<全国共通コールセンター>/受付時間9:00~18:00(年中無休)

