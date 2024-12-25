愛ファクトリー、イクボス・ファミボス宣言優良企業に選出

株式会社IDホールディングス

株式会社IDホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 舩越 真樹 以下、当社） の特例子会社である愛ファクトリー株式会社（以下、愛ファクトリー）は、「令和６年度イクボス・ファミボス宣言優良企業」に選出され、このたび、鳥取県知事より表彰を受けました。

上段左端：愛ファクトリー旅田社長 下段中央：平井鳥取県知事

イクボス・ファミボス宣言優良企業とは、鳥取県男女共同参画推進企業のうち、イクボス・ファミボス宣言企業として認定を受けた企業の中から、仕事と家庭の両立支援などの取組みが特に優れている企業が選出されるものです。今年度は、愛ファクトリーを含む県内６社が優良企業として選出されました。

＜受賞決定のポイント＞ ※県からのコメントより

フレックスタイム制度の導入や短時間勤務・所定外労働制限の利用期間を拡充するなど、従業員の意向に即した柔軟な働き方を可能にしている。また、多能工化による業務体制整備やキャリアコンサルティング相談窓口の設置など従業員のスキルアップやキャリア形成支援に取り組んでいる。



【仕事と家庭の両立支援の取組】

○フレックスタイム制度、配偶者出産休暇（有給５日）

○育児短時間勤務の拡充（小学校３学年修了まで、勤務時間６時間半も選択可）

○所定外労働制限の拡充（小学校３学年修了まで）

○両立支援制度に関する社内説明会の実施

○育児・介護と仕事の両立に関する相談窓口の設置



【職場風土づくりの取組】

○多能工化による業務継続体制の整備

○自社独自のキャリアアップ研修の開催

○キャリアコンサルティング相談窓口の設置

IDグループは、今後も社員のワークライフ・バランス向上を目指し、誰もが働きやすい職場づくりを進めていきます。

＜参考＞

「イクボス・ファミボス宣言企業」登録制度（https://www.pref.tottori.lg.jp/294016.htm）





【お問い合わせ先】

株式会社ＩＤホールディングス

担 当 部 署 ： 総務・コーポレートサステナビリティ部

電 話 番 号 ：03-3264-3571

メールアドレス ：esg@idnet.co.jp

URL ： https://www.idnet-hd.co.jp