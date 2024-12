アニメ『夏目友人帳』15周年を記念し、夏目友人帳×サンリオキャラクターズ コラボの第二弾デザインが登場！

株式会社ADKエモーションズ

2024年秋、TVアニメ最新シリーズ第七期『夏目友人帳 漆』が放送されたアニメ『夏目友人帳』より、株式会社サンリオのキャラクターたちとのコラボ第二弾のデザインとデザインを使用したコラボグッズを発表いたします。2023年ニャンコ先生とサンリオキャラクターズで描き下ろされた第一弾に続き、第二弾では主人公の「夏目貴志」をはじめとしたキャラクターとサンリオのキャラクターたちのかわいい新規描き下ろしのコラボデザインが登場します。

【コラボレーションキャラクター】

夏目貴志&斑&シナモロール名取周一&マイメロディ的場静司&クロミ西村 悟&リトルツインスターズ北本篤史&リトルツインスターズ多軌 透&ポムポムプリン田沼 要&ポチャッコ夏目レイコ&バッドばつ丸ニャンコ先生&ハンギョドン

▮コラボレーショングッズ

2024年12月25日より、「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」「株式会社アニメイト」限定でコラボ商品の予約販売を開始します。

詳しくは各販売サイトをご確認ください。

夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア

https://natsume-animestore.jp/

アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112439

▮購入特典

夏目友人帳×サンリオキャラクターズ コラボ第二弾デザインを使用した、購入特典をご用意しています。ぜひこの機会にご利用ください。

【ノベルティ】

ブロマイド(全9種)

各販売先で配布条件が異なります。詳しくは各サイトをご確認ください。

夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア

https://natsume-animestore.jp/topics/1824

アニメイト「夏目友人帳×サンリオキャラクターズ コラボ第二弾フェア」

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112439

※特典内容は「夏目友人帳 アニメ公式オンラインストア」、「アニメイト」共に同様となります。

アニメ『夏目友人帳』作品情報

■あらすじ

小さい頃から妖怪を見ることができた少年・夏目貴志は、祖母レイコの遺産「友人帳」を受け継ぎ、自称用心棒のニャンコ先生と共に、そこに名を縛られた妖怪たちに名を返す日々を送る。

妖と、そこに関わる人との触れ合いを通して、自分の進むべき道を模索し始めた夏目は、想いを共有できる友人たちにも助けられながら、大切な日々を守るすべを見つけていこうとする。

■アニメ「夏目友人帳 漆」スタッフ

原作:緑川ゆき「夏目友人帳」(白泉社「LaLa」連載)

総監督:大森貴弘

監督:伊藤秀樹

シリーズ構成:村井さだゆき

キャラクターデザイン:高田 晃

妖怪デザイン・アクション作監:山田起生

総作画監督:高田晃、田中織枝

美術:渋谷幸弘、三宅真央

色彩設計:宮脇裕美

編集:関 一彦

画面設計:田村仁

音楽:吉森 信

アニメーション制作:朱夏

制作:NAS

製作:「夏目友人帳」製作委員会

《アニメ15周年特設サイト》 http://www.natsume-anime.jp/15th/

《アニメ公式サイト》 http://www.natsume-anime.jp/

《アニメ公式X(Twitter)アカウント》 https://twitter.com/NatsumeYujincho

『夏目友人帳』作品情報

●作品名:「夏目友人帳」(花とゆめコミックス)

「妖怪が見える」という秘密を抱えた孤独な少年・夏目。

強力な妖力を持っていた祖母・レイコの遺品である「友人帳」を手にして以来、妖怪たちから追われる羽目に!!

祖母が妖怪たちと交わした「契約」をめぐって、用心棒・ニャンコ先生とともに

忙しい日々を送ることになった夏目は…!?あやかし契約奇談!

●作者:緑川ゆき

「LaLa」(白泉社)にて連載中

コミックス最新31巻 好評発売中

