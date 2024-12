¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiFace¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¡×¡ÖMOOMIN¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤«¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤ÈAirPods Pro¥±ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証スタンダード3134)は、人気のくすみカラーを取り入れた「MOOMIN」デザインから新デザインの「iFace First Classスマホケース」・「 iFace First Class AirPods Proケース」の販売を開始します。



2024年12月26日(木)よりオンラインにて予約開始、2024年12月下旬より順次発売となります。

尚、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■人気のくすみカラーから新デザインのスマホケースとAirPods Proケースが登場!

2023年12月発売し、好評だった「MOOMIN」デザインのKUSUMIカラー第2弾を展開します。

前回は、「可愛い」イメージのデザインでしたが、今回は「大人っぽい」イメージので、

よりシックで、物語が感じられるようなデザインになっています。

展開する製品は、「iFace First Classスマホケース」・「 iFace First Class AirPods Proケース」です。「iFace First Classスマホケース」は、耐衝撃性とデザイン性を兼ね備えたスマホケースです。

くびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすく操作時の安定感が増します。また、ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からスマートフォンを保護します。

「 iFace First Class AirPods Proケース」は、「iFace First Classスマホケース」と同じ素材のTPUとポリカーボネートで作られているので耐衝撃性もばっちりです。また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きです。不意の落下も防ぐことができますので安心してお使いいただけます。

■製品情報

・製品名 :ムーミン iFace First Classケース

・価格 :iPhone16、15、14、13:4,800円(税込5,280円)

iPhone SE第2世代/第3世代、8、7:3,800円(税込4,180円)

・デザイン :くすみピンク/リトルミイのいたずら、くすみブルー/ ミッドナイト、

くすみホワイト/スナフキンとニョロニョロ

・対応機種 :iPhone16、15、14、13、SE第2世代/第3世代、8、7

・予約開始日:2024年12月26日(木)AM8時~

・発売日 :2024年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインサイト

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_moomin?id=41-983027

他Hamee公式オンラインストア及びiFace取扱店





〇3種類のデザイン紹介

・「くすみホワイト/スナフキンとニョロニョロ」

木の上でのんびりしている「ムーミントロール」と「スナフキン」と「リトルミイ」の3人の姿が、ほっこりするデザインです。「ニョロニョロ」が、木の影からひょっこり覗いてところもポイントです。

・「くすみピンク/リトルミイのいたずら」

「ミムラねえさん」にばれないよう、こっそりと起きている「リトルミイ」ときょうだいたちをイメージしたデザインです。

・「くすみブルー/ ミッドナイト」

月が雲に隠れた真夜中、探索を続ける「ムーミン」たち。

シーンと静まりかえったムーミン谷の夜に、どこからか小さな足音が聞こえてきそうな、ちょっと不思議な雰囲気漂う場面をイメージしたデザインです。

■製品情報

・製品名 :[AirPods Pro(第2/1世代)専用]ムーミン iFace First Classケース

・価格 : 3,000円(税込3,300円)

・デザイン :くすみピンク/リトルミイのいたずら、くすみブルー/ ミッドナイト、

くすみホワイト/スナフキンとニョロニョロ

・対応機種 :AirPods Pro 第1世代/AirPods Pro 第2世代

・予約開始日:2024年12月26日(木)AM8時~

・発売日 :2024年12月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインサイト

https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_moomin?id=41-983119

他Hamee公式オンラインストア及びiFace取扱店





〇3種類のデザインを紹介

・「くすみホワイト/スナフキンとニョロニョロ」

船で釣りをする「スナフキン」と、航海をしていた「ニョロニョロ」たちを描いたほっこりするデザインです。

・「くすみピンク/リトルミイのいたずら」

「リトルミイ」ときょうだいが、台所でイタズラしている姿が可愛らしいデザインです。

・「くすみブルー/ ミッドナイト」

真夜中、物音に怖がる「ムーミントロール」とそれを見て呆れる2人の姿をイメージ。

「ムーミントロール」の愛らしいリアクションと、2人の反応が微笑ましいデザインです。

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。





■会社概要

会社名 :Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード:3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL :https://hamee.co.jp