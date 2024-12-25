ºÇÂç90¥¤¥ó¥Á¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥êÀßÃÖ¤Ç¤¤ëÇö·¿¥¹¥ê¥à¥Æ¥ì¥Ó¶â¶ñ¤ò12·î25ÆüÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ ÏÂÈÏ)¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Çö·¿¤ÇÊÉ³Ý¤±¤Ç¤ÂÑ²Ù½Å60kg¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥ê¥àÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¡Ö100-PLW003¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤â°Â¿´¤·¤ÆÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊºÇÂç90¥¤¥ó¥Á¡õÂÑ²Ù½Å60kg
- ÊÉÌÌµ÷Î¥2.5cm¤ÎÇö·¿Àß·×¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¸«¤¿ÌÜ
- ·øÏ´¤Ê¥¹¥Áー¥ëÀ½
·ÇºÜ¥Úー¥¸
ÊÉ³Ý¤±¥Æ¥ì¥Ó¶â¶ñ 90¥¤¥ó¥ÁÂÐ±þ 47¥¤¥ó¥Á°Ê¾å ¥Æ¥ì¥ÓÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ Çö·¿ ÂÑ²Ù½Å60kg ¥¹¥ê¥à¶â¶ñ ·¿ÈÖ¡§100-PLW003¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,982±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PLW003
¡üºÇÂç90¥¤¥ó¥ÁÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂç·¿¤ËÂÐ±þ
47～90¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑ²Ù½Å60kg¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤òÊÉ¤Ë³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Úー¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥Úー¥¹¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²ñµÄ¼¼¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÇö·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÀßÃÖ
¸ü¤µ¤ï¤º¤«25mm¤ÎÇö·¿Àß·×¤Ç¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤òÀßÃÖ²ÄÇ½¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸«¤¿ÌÜ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¼þ¤ê¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑ¥â¥Ç¥ë
²ÈÄíÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤âºÇÅ¬¡£VESAµ¬³ÊÂÐ±þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²ñµÄ¼¼¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äÅ¹ÊÞ¤Î°ÆÆâÉ½¼¨¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¼è¤êÉÕ¤±»þ¤ÎÃÊº¹¤ò²óÈò¤¹¤ë¥¹¥Úー¥µーÉÕÂ°
ÃÊº¹¤äÇØÌÌ¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¡¦Ã¼»Ò¤¬º¹¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ê¤ÉÃÊº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÀßÃÖ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Úー¥µー¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9.5mm¤Î¸ü¤µ¤Ç4¸ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¼«Æ°¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ÅëºÜ
¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤Ï¼ê´Ö¤Ê¤¯¤Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¼«Æ°¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥â¥Ë¥¿ー¤Î¼è¤ê³°¤·¤âÉ³¤ò°ú¤¤¤Æ¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤Ç¤¡¢¼è¤ê³°¤·¤â»þ¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯²ò½ü¥³ー¥É¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÆÅ¹·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊËÜÅ¹¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PLW003
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-plw003/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-plw003.html
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥Èau Pay ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹
https://wowma.jp/item/720955639
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈAmazonÅ¹
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQTDRZ2P
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥Æ¥ì¥ÓÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤ÎÄÌÈÎ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002067
¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥Æ¥ì¥ÓÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¤ª¤¹¤¹¤á5Áª
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-wall_bracket.html
ÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥¹¥¯¥êー¥ó ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¦ÀßÃÖ¥µー¥Ó¥¹
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/kumitate/kabe_kumitate.html
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦SNS
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/sanwadirect
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡§¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ26Ç¯(1951Ç¯)
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©700-0825 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®£±-£±£°-£±
ËÜÅ¹¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ£¶-£µ-£¸
Å¸¼¨¾ì¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç£²-£²-£²¡¡¼ÇÂçÌç¥µ¥ó¥ï¥Ó¥ë £¹³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÍäÀî¶èµÜ¸¶£´-£µ-£³£¶¡¡ONEST¿·Âçºå¥¹¥¯¥¨¥¢ £±£°³¬
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥×¥é¥¤¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä/¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤Î¼è¤ê°·¤¤
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
TEL¡¡¡¡ ¡§086-223-5680
FAX¡¡¡¡ ¡§086-223-5123
E-Mail¡¡ ¡§direct@sanwa.co.jp
¢¨¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡¦³°¸«¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£