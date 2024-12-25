Ï©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½ÑÅª¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Æ»Ï©¶É¡Ë£·ÃÏ°è»²²è¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹ ¿¹°ì·û¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Æ»Ï©¶É¤Ë¤è¤ë2024Ç¯ÅÙ¡ÖÏ©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½ÑÅª¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ7ÃÏ°è¤Ç»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£(*1)
Ï©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï
Ï©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ï©Â¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¼«Æ°¼Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ï¢·È¤·¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä±ß³ê¤Ê¸òÄÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µー¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿ÊªÉ¸¾ðÊó(*2)¤ò¼ÖÎ¾¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Î°ÂÁ´À¡¦±ß³êÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½ÑÅª¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ³ÎÊÝ°Ý»ý²þÁ±»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¼Ò²ñ¼ÂÁõ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦Ï©Â¦¥»¥ó¥µ¤ò´Þ¤àÏ©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï22ÃÏ°è¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁÈ¹ç¤ÏËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤Ó¸¡¾Ú¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¤òÌò³ä¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(*1)
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÏ©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¡×¤è¤ê°úÍÑ
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç¡ÊSMICIP¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç¡ÊSMICIP¡Ë¤Ï2023Ç¯¤Ëµþ¥»¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÆüËÜ¿®¹æ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥¹¥Æ¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³«È¯¸¦µæ½ê¡¦ËÅÄÄÌ¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î4¼Ò¤ÇÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¼¡À¤ÂåITS¡Ê¹âÅÙÆ»Ï©¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ë¤è¤ê¼«Æ°±¿Å¾Áö¹Ô¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò»Ù±ç¤·°Â¿´¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹µ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç¤Ç¤¹¡£LiDAR¡¦FIR(±óÀÖ³°Àþ)¥«¥á¥é¡¦²Ä»ë¸÷¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ä¡¢¥»¥ë¥éーÄÌ¿®¡¦760MHzÂÓ°èITSÌµÀþÄÌ¿®¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÏ©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://smicip.com/
2024Ç¯ÅÙ»²²èÃÏ°è°ìÍ÷(*1)
ÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ
¡¦Ï©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥àµÚ¤ÓÁö¹Ô¶õ´Ö¤Îµ»½ÑÅª¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊºÎÂò¡Ë
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733965.pdf
¡¦ºÎÂò¼«¼£ÂÎ°ìÍ÷
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733966.pdf
¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³³µÍ×»ñÎÁ
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001733967.pdf
*1¡¡¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç¤ÎÁÈ¹ç°÷´ë¶È¤¬¼õÂ÷¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò´Þ¤à
*2¡¡ÊªÉ¸¾ðÊó¡§Æ»Ï©¾å¤Î°ìÈÌ¼ÖÎ¾¡¢ÆóÎØ¼Ö¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤Î¼ïÊÌ¡¢Â®ÅÙ¡¢Êý°Ì¤Ê¤É¤Î¾ðÊó
¡ãËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç
E-Mail ¡§ smicip_admin[at]smicip.onmicrosoft.com
HP¡§https://smicip.com/
¢¨Ï©¼Ö¶¨Ä´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¸¡Æ¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£