ÂæËÌ¤ÈÅìµþ¤Ç»£±Æ¤ÎALI¡ÖNEON feat. The Crane¡×MV¤ò¸ø³«¡ª¡ÖBEYOND feat. MaRI¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

ALIが、台北を拠点に活動するアーティストThe Craneをフィーチャリングに迎えた新曲「NEON」のMVを公開した。

本曲”NEON”はALIのボーカルLEOが台湾を訪れたときに感じたネオンと人のエネルギーにインスピレーションを受けて制作した楽曲。MVでは、台北と東京の2都市での撮影が敢行された。それぞれの都市の夜を照らすネオンの光が、二人を照らしていく。ラストシーンでは、台北の街のネオンをバックにその祈りにも似たメッセージをLEOとThe Craneが共に歌に乗せる。監督は芳賀陽平が務めた。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y7lB1LxeZfc ]Photos provide by ROMAD 落夢地Photos provide by ROMAD 落夢地

さらに、ALIの新曲「CASANOVA POSSE」がTVアニメ「Dr.STONE」第4期第1クールオープニングテーマに決定。2025年2月5日にリリースされるCDのカップリングには「NEON feat. The Crane」も収録される。

(C)米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会

ALIは12月24日に恵比寿LIQUIDROOMにて自主企画ライブ「JUNGLE LOVE-CHRISTMAS TIME-Supported by Lee」を実施した。ゲストアクトにPaleduskとLA SEÑAS、ALIのゲストとしてAKLO, J-REXXXを招いたライブは大盛況のうちに終了。2025年に"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025が開催されることも発表された。

ライブ終了後にはサプライズで、ALI『BEYOND (Remix) feat. MaRI』の配信リリースを発表。CARTOONとYELLOCKそれぞれが「BEYOND」の再解釈をした、ビビッドな仕上がりのトラックとなっている。

▼完全生産限定盤(CD+グッズ):5,300円(税込)

SRCL-13158~13159

※7インチサイズ(約17cm×17cm)紙ジャケット仕様

※ジャケット絵柄のアクリルスタンド付属

※大判ポスター付属(表:「CASANOVA POSSE」ロケット絵柄/裏:「CASANOVA POSSE」楽譜)

<収録楽曲>

01.CASANOVA POSSE

02.NEON feat. The Crane

03.MY LIFE. MY DESTINY feat. LAZYLOXY

04.CASANOVA POSSE -Anime Size-

05.CASANOVA POSSE -Instrumental-

■ライブ情報

"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025

・2025年4月4日(金) THE BOTTOM LINE(愛知) open 18:15 / start 19:00

・2025年4月5日(土)味園ユニバース(大阪) open 17:15 / start 18:00

・2025年4月10日(木) PENNY LANE24(北海道)open 18:15 / start 19:00

・2025年4月11日(金) 仙台MACANA(宮城)open 18:30 / start 19:00

・2025年4月20日(日) DRUM Be-1(福岡)open 17:30 / start 18:00

・2025年4月24日(木) Zepp Shinjuku (TOKYO)(東京)open 18:00 / start 19:00

【ALIプロフィール】

日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つVo.LEOを中心にしたソロプロジェクト。東京/渋谷出身。

"音楽万歳"を掲げ、FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックをベースにHIPHOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めている。

2019年テレビアニメ『BEASTERS』の主題歌『Wild Side』をインディーズでリリース、翌2020年には世界的に大ヒットしたテレビアニメ『呪術廻戦』エンディングテーマ『LOST IN PARADISE feat.AKLO』でメジャーデビューし、ロサンゼルス・エンゼルス在籍時の大谷翔平選手が入場曲に使用して大きな話題となる。2022年にはテレビアニメ『ゴールデンカムイ』オープニングテーマ『NEVER SAY GOODBYE feat.Mummy-D』を、そして今年4月からスタートしたテレビアニメ『ザ・ファブル』の第1クールオープニングテーマ『Professionalism feat.般若』第2クールエンディングテーマ『BEYOND feat.MaRI』を手掛けている。

【The Craneプロフィール】

Photos provide by ROMAD 落夢地

台北出身、1994年生まれ。オルタナティブR&Bを中心とした作風で、70年代ソウルの要素を楽曲に取り入れることを好む。

本名の林泰羽として多くのアーティストのツアーメンバーやプロデューサーとして活動。2019年、2020年に発表したシングル「Monday Girl」「LIMO」「I Love You More (than adore)」で、独自の音楽スタイルと成熟したクリエイティブな視点を披露し、多くのリスナーを魅了、注目を集める新星として躍進を遂げた。2022年には、初のEP「鶴園」をリリースし、音楽的才能を遺憾なく発揮。収録曲「拉麺公子」は金音獎のベスト・インディー・ポップ・ソング賞にノミネート。同年末には初のアルバム『TALENT』を発表し、作詞・作曲・プロデュース、10曲の編曲を手掛けた。アルバムにはR&B、インディー・ポップ、ゴスペル・トラップ、オルタナティブ・ロックなど様々な音楽ジャンルを融合し、深みのあるリリックを洗練された編曲で表現。鶴はこの作品で第34回金曲奨の「最優秀新人賞」と「最優秀華語男性歌手賞」にノミネートされ、金音奨でも「最優秀新人賞」および「最優秀R&Bアルバム賞」を受賞した。2023年、The Crane は音楽を通じてさらに活動の幅を広げ、香港のシンガーソングライター Gordon Flanders のシングル「FIRST CLASS」への参加や、日本のR&B歌手 SIRUP とのコラボレーションシングル「UMAMI」をリリースし、横浜でのライブにも出演。年末には台北、香港、北京、上海、杭州、広州、深圳でソロ公演を開催し、各公演でチケットが即完売。ファンからは「鶴のパフォーマンスは夢のようにエレガントで心を惹きつける」と絶賛され、「鶴園」と称されている。

