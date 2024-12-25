ÂæËÌ¤ÈÅìµþ¤Ç»£±Æ¤ÎALI¡ÖNEON feat. The Crane¡×MV¤ò¸ø³«¡ª¡ÖBEYOND feat. MaRI¡×¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

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Photos provide by ROMAD ÍîÌ´ÃÏ
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[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Y7lB1LxeZfc ]
Photos provide by ROMAD ÍîÌ´ÃÏ
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01.CASANOVA POSSE
02.NEON feat. The Crane
03.MY LIFE. MY DESTINY feat. LAZYLOXY
04.CASANOVA POSSE -Anime Size-
05.CASANOVA POSSE -Instrumental-
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"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025
¡¦2025Ç¯4·î4Æü(¶â) THE BOTTOM LINE¡Ê°¦ÃÎ¡Ë open 18:15 / start 19:00
¡¦2025Ç¯4·î5Æü(ÅÚ)Ì£±à¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊÂçºå¡Ë open 17:15 / start 18:00
¡¦2025Ç¯4·î10Æü(ÌÚ) PENNY LANE24¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ëopen 18:15 / start 19:00
¡¦2025Ç¯4·î11Æü(¶â) ÀçÂæMACANA¡ÊµÜ¾ë¡Ëopen 18:30 / start 19:00
¡¦2025Ç¯4·î20Æü(Æü) DRUM Be-1¡ÊÊ¡²¬¡Ëopen 17:30 / start 18:00
¡¦2025Ç¯4·î24Æü(ÌÚ) Zepp Shinjuku (TOKYO)¡ÊÅìµþ¡Ëopen 18:00 / start 19:00
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¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \5,500 (ÀÇ¹þ¡¦Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
¡¦U-23 ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \2,900 (ÀÇ¹þ¡¦Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡¡12/24(²Ð)22:00～1/7(²Ð)23:59¡¡
https://w.pia.jp/t/ali2025/
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X¡§https://x.com/ALI_MUSIC_DANCE
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Photos provide by ROMAD ÍîÌ´ÃÏ
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