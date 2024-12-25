Meme Index¡Ê¡ðMEMEX¡Ë¤¬¥×¥ì¥»ー¥ë³«»Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯Åê»ñ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡
Meme Index¡Ê¡ðMEMEX¡¢¥ßー¥à¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë(https://cryptofarm.care/b_memex-jp_2407?referrer=meme-index-(%24memex)-launches-presale-offering-investors-ability-to-invest-efficiently-according-to-their-risk-tolerance)¤Ï¡¢·îÍËÆü¤Ë¥×¥ì¥»ー¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë41Ëü¥É¥ë¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤¬²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë³¦¤òÀÊ´¬¤·¡¢¤½¤Î¹ç·×É¾²Á³Û¤Ï1370²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢²¾ÁÛÄÌ²ßÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥»¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤è¤ê¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÇ®¶¸¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Åê»ñ²È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤Êµ¬À©¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¥íー¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç10ÇÜ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Meme Index¤Ç¤¹¡£Meme Index¤Ï¡¢¥ßー¥à¥³¥¤¥óÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¥³¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Meme Index¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ßÊ¬Ìî¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ßー¥à¥³¥¤¥óÅê»ñ¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Èー¥¯¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ðMEMEX¤Ï¡¢10ÇÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡¢º£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Èー¥¯¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cryptofarm.care/b_memex-jp_2407?referrer=meme-index-(%24memex)-launches-presale-offering-investors-ability-to-invest-efficiently-according-to-their-risk-tolerance
Meme Index¡Ê¡ðMEMEX¡Ë¤Ï¥ßー¥à¥³¥¤¥óÅê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º
¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤¬2024Ç¯¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯½éÍè330.56¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¾å¾ºÎ¨¤òµÏ¿¤·¡¢NASDAQ¡¢¶â¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¡ðBTC¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î»ñ»º¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÀªÎÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÌÀ¤ë¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ºÇ¶á»þ²ÁÁí³Û¤¬²¼Íî·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢FRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬ÍèÇ¯¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤ò¼è¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤Î¾Íè¤ÏÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£²¾ÁÛÄÌ²ß¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¢¥È¥¥ó¥¹»á¤ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤¹¤ë²¾ÁÛÄÌ²ß¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊSEC¡Ê¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ÎÂç¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î½àÈ÷¶â¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÊÝÍ¤·»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¥É¥ß¥Î¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó²Á³Ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤¬Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢µ¬À©¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥ßー¥à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¼Á¤ò»ý¤Ä¤³¤ì¤é¤Î¥Èー¥¯¥ó¤Ï¡¢¤è¤ê¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¡×²¾ÁÛÄÌ²ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤µ¬À©¤ËÇû¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ICO¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´°÷¤¬Æ±¤¸²Á³Ê¤Ç¥Èー¥¯¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸øÊ¿¤Ê¥íー¥ó¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¡ðMEMEX¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¤¥ó¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯°Ê¹ß¤â¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤ÏÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10ÇÜ¤ÎÍø±×¤òÁÀ¤¨¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥Èー¥¯¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Meme Index¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤¤ÁªÄêºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Meme Index¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åê»ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ðMEMEXÊÝÍ¼Ô¸ÂÄê¤ÎMeme Index¤Î4¤Ä¤Î¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
Meme Index¤Ï¡¢¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¥Ùー¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤ò¸·Áª¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÊýË¡¤òÆ±»þ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤Ï¡¢4¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¹¥¤ß¤ÎÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Titan Index¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¾å°Ì10¤Î¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅ´ÈÄ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥Éー¥¸¥³¥¤¥ó¡Ê¡ðDOGE¡Ë¡¢¼Æ¸¤¡Ê¡ðSHIB¡Ë¡¢¥Ú¥Ú¡Ê¡ðPEPE¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¤É¤³¤í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂç·¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¡ðBTC¡Ë¤ä¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡Ê¡ðETH¡Ë¤è¤ê¤â²Á³ÊÊÑÆ°¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·ø¼Â¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤È½½Ê¬¤Ê¾å¾ºÍ¾ÃÏ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Moonshot Index¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤ò»ý¤Á¡¢¼çÍ×¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ìºÑ¤ß¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¾å¾ìÍ½Äê¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À»þ²ÁÁí³Û¤¬10²¯¥É¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¾¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Midcap Index¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬5000Ëü¥É¥ë¤«¤é2²¯5000Ëü¥É¥ë¤Î¥Èー¥¯¥ó¤ò´Þ¤ß¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µÞ·ã¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤â³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¸þ¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¤¥ó¤ÏMoonshot Index¤äTitan Index¤Ë²½¤±¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÞÍî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢Meme Frenzy Index¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤Î¶Ë¤ß¤È¤â¸À¤¨¡¢¤Þ¤µ¤ËÀï¾ì¤Ç¤¹¡£µÞÆ¤¹¤ë¤«Ë½Íî¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Èー¥¯¥ó¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¿´Â¡¤Î¼å¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾ï¼±³°¤ì¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é4¤Ä¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Meme Index¤ÏÅê»ñ²È¤¬¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤òÁª¤Ó¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ðMEMEXÊÝÍ¼Ô¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ðMEMEX¥Èー¥¯¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
Meme Index¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Èー¥¯¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ðMEMEX¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝÍ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤Î»²²Ã¸¢¤È¥¹¥Æー¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼ý±×µ¡²ñ¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¡ðMEMEX¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°Êó½·¤Ï¡¢Ç¯Î¨´¹»»Íø²ó¤ê¡ÊAPY¡Ë4,413¡ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¡¢Meme Index¤Î¥íー¥ó¥Á¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ðMEMEX¤Î¿¿¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝÍ¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¹¿·ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Þ¤á¤ë¥Èー¥¯¥ó¡Ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Èー¥¯¥ó¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡Ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿ー¥ó¤Î¹½Â¤¤ò¼«¤é·Áºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬»¶·¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºîÀ®¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬°Õ»×·èÄê¤Î¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à·ÁÀ®¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ðMEMEX¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÂ¾¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Èー¥¯¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ßー¥à¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ðMEMEX¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥¯¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃøÌ¾¤Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ëJacob Crypto Bury(https://www.youtube.com/watch?v=TJ5C4Wu3-mM)»á¤Ï¡¢¡ðMEMEX¤¬¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ10ÇÜ¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥³¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ðMEMEX¼«ÂÎ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Meme Index¡Ê¡ðMEMEX¡Ë¤Î¥×¥ì¥»ー¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï
Meme Index¤ÎÁí¥Èー¥¯¥ó¶¡µëÎÌ¤Ï150²¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÛÊ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- 20%¡Ê30²¯¡ðMEMEX¡Ë: ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Êó½·¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤Ø¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
- 20%: ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÍÑ¡£¥æー¥¶ー¤ÏÅêÉ¼¸¢¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- 25%¡Ê37.5²¯¡ðMEMEX¡Ë: ¥¹¥Æー¥¥ó¥°Êó½·¡£Áá´ü¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢º£¤Ê¤é¹â¤¤Íø²ó¤ê¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- 15%¡Ê22.5²¯¡ðMEMEX¡Ë: ¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥×¥ì¥»ー¥ë¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡ðMEMEX¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Meme Index¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¥×¥ì¥»ー¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡£
- ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¡£
- ¡ðUSDT¡¢¡ðETH¡¢¡ðBNB¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶ä¹Ô¥«ー¥É¤Ç¡ðMEMEX¤ò¹ØÆþ¡£
Meme Index¤Ï¡¢Coinsult¤ÈSolidProof¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È´Æºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³ー¥É¤Ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Telegram(https://t.me/memecoin_index)¤ÈX(https://x.com/memecoin_index)¤ÇMeme Index¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cryptofarm.care/b_memex-jp_2407?referrer=meme-index-(%24memex)-launches-presale-offering-investors-ability-to-invest-efficiently-according-to-their-risk-tolerance