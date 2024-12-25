¡ÖN-NOSE¤ÎºÇ¿·¸¦µæÏÀÊ¸È¯É½²ñ¡×N-NOSE¤¬ºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹ÅìµþÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§¹ÄÅ¿òÎ¼¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËµªÈø°æÄ®¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦½é¤ÎÀþÃî¤òÍÑ¤¤¤¿¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¸¡ººN-NOSE¤¬¡Ö¤¬¤óºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¸úÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÅìµþÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¡ÖN-NOSE¤ÎºÇ¿·¸¦µæÏÀÊ¸È¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ 2014Ç¯¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÀ¼ÂÓ¤òÁ´Å¦½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖN-NOSE¡×¤ò¤¬¤óºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤·¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤ó¤¯»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶ÁÛ¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¹ÄÅ¤Ï¡Ö´ÊÊØ¡¦°Â²Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹âÀºÅÙ¡¦Á´¿ÈÌÖÍåÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤ËÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°ì¼¡¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢°å»Õ¤ä¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢ºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤âN-NOSE¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¡¢N-NOSE¤¬ºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ËÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¸¦µæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½ÑºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯ ¥Ç ¥ë¥¯¥·¥ª¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÈÀ¥¸ÍÂÙÇ·¶µ¼ø¡ÊÅìµþÂç³Ø ³Ø·Ï¸¦µæ²Ê³°²Ê³ØÀì¹¶Â¡´ïÉÂÂÖ³°²Ê³Ø¹ÖºÂ ¾Ã²½´É³°²Ê³Ø¡¿¸¦µæÅö»þ¡¢¸½ ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÃæ±ûÉÂ±¡ ÉÂ±¡Ä¹¡Ë¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¡Ö¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢N-NOSE¤ÏºÆÈ¯¾ÉÎã¤ÈÈóºÆÈ¯¾ÉÎã¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢¾ÍèÀ¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£N-NOSE¤Ï´µ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¹â´¶ÅÙ¤Ç¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ë¡¤Î¸Â³¦¤ò¹îÉþ¤·¡¢³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2014Ç¯¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÀ¼ÂÓ¤òÁ´Å¦½Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Äê´üÅª¤ËN-NOSE¤ò¼õ¸¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¡£N-NOSE¤òÁª¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÆÈ¯¤ÎÍ½ËÉ¡¦Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¼ÜÅÙ¤«¤é¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤¬N-NOSE¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÁÛ¤¤¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÇ¢¸¡ºº¤À¤±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂÎ¤ÎÉéÃ´¤â»þ´Ö¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤¬¤ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢N-NOSE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢MC¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËN-NOSE¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¾Ð¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Î¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¼«È¯Åª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤éÉáÃÊ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÄê´üÊØ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÇÀ¤³¦Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËË»¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎN-NOSE¸¡ºº¤Ï¾¯¤·¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¡£ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¾Ð¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖN-NOSE¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬·ë¹½¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´è¾æ¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³«¤±¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¾Ð¡×¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¸«¤ò¹ÄÅ¼ÒÄ¹¤ØÄ¾¡¹¤ËÄó°Æ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§N-NOSE¤ÎºÇ¿·¸¦µæÏÀÊ¸È¯É½²ñ ～¤¬¤óºÆÈ¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À～¡ÊÅìµþÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Ë
Æü»þ¡§2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë11:00～12:00¡ÊÊóÆ»¼õÉÕ¡¿10:30¡Ë
¾ì½ê¡§µªÈø°æÄ®¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1 ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¤Ä¤ó¤¯¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡§¹ÄÅ¿òÎ¼¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡§¥¨¥ê¥Ã¥¯ ¥Ç ¥ë¥¯¥·¥ª¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¦µ»½ÑºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¢£¡ÖN-NOSE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÓÌ³Ð¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÀþÃîC.elegans¤¬¡¢¿Í¤ÎÇ¢Ãæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¤óÆÃÍ¤ÎÆ÷¤¤¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¤¬¤ó¸¡ºº¡£
Ç¢¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÊØ¡¦°Â²Á¡¦¹âÀºÅÙ¡¦Á´¿ÈÌÖÍåÅª¤ËÁá´ü¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
HIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://hbio.jp/
N-NOSE ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lp.n-nose.com/