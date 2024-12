¡ÖCES2025 ¥¢¥°¥ê¡¦¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¥ì¥Ýー¥È¡õ¥×¥í¥°¥é¥à¡×³«¹Ö¡õÊç½¸³«»Ï

株式会社UnlocX

株式会社UnlocX(代表取締役CEO:田中宏隆)は、2025年1月7日(月)から10日(金)(※米国現地時間)まで米国ネバタ州ラスベガスで開催されるCESでのアグリ・フードテックのトレンドを紹介・解説するプログラム「CES2025 Agri-FoodTechレポート&プログラム」を開講・募集します。

世界 最大の技術見本市CESでは、調理家電やロボティクスなど従来からあった食関連の技術トレンドに加え、2022年からフードテックも正式カテゴリーとして、専門カンファレンスも開かれるようになりました。これは世界的な人口増や気候変動などにより、代替プロテインといった食にまつわるテクノロジーの重要性がより増していることが背景にあります。食にまつわる領域は、CESの戦略のコアのひとつである「サステナビリティ」とも密接な関係にあり、アグリ・フードテックの持つ社会課題の解決や事業機会の創出の可能性にますます注目が集まっています。

CESから見えるコンシューマー・テックトレンド、世界のアグリ・フードテックの最新トレンドを余すところなくご紹介するセッション、レポートをご用意すると共に、現地での会場案内プログラムも充実、日本が世界に誇る食文化や歴史、食に関する技術の事業機会の可能性を探ります。

■「CES2025 フードテックレポート&プログラム」概要

(1) 基本プログラム

1. CES活用方法とこれまでのトレンドの振り返りセッション

日時:2024年12月25日(水)14:00-15:00(Q&A含む)

※オンライン開催、アーカイブ配信あり。ご参加できない方はアーカイブ配信をご共有いたします。

2. CES2025アグリフードテックトレンドセッション

日時:2025年1月21日(火)14:00-15:30(Q&A含む)※会場・オンライン開催

3. CES2025 アグリフードテックレポート

PDF形式・50-80枚 /お渡し時期:2025年1月下旬 ※2.のセッション終了後に配布予定。

(2)基本プログラム・申込概要

・お申込方法:こちらのお申込みフォーム(https://x.gd/wEN5W)よりお問い合わせ

・参加料金:25万円(税別)/社(各社3名まで参加可能)

*2.について議論を深めたい、個社の戦略へ落とし込み等、個社別での対応をご希望の場合は50万円(税別)、(25名まで参加可)となります。プレゼン形式での開催も可能です。詳しくはお問い合わせください。

(3) Optional-現地会場でのご案内プログラム

1. 現地での最新見どころガイド

日時:1月8日10:00-12:30

場所:Venetion EXPOを予定

2. 現地会場での見どころツアー(Venetion EXPO編)

FoodTechゾーンやスタートアップゾーンにおける見どころについて解説します。

日時:1月8日10:00-12:30

場所:FoodTechゾーン・EurekaParkゾーン

3. 現地会場での見どころツアー(LVCC編)

LVCC Central、Northホールにおける大手企業の展示の見どころについて解説します。

日時:1月8日10:00-12:30

場所:LVCC Central、Northホール

(4)Optional-現地会場でのご案内プログラム・申込概要

・お申込方法:こちらのお申込みフォーム(https://x.gd/wEN5W)よりお問い合わせ

・参加料金:12万円(税別)/ 社

・最大人数:10名(先着順・現地参加者のみ)

・お申し込み期限:1月4日(土)※本プログラムへの参加は基本プログラムへのお申込みが必要です。

■ 参考情報 ■

CES2025では、アグリ・フードテックのカンファレンス(セッション)が、1月8日(水)・9日(木)に2日間開催されるほか、フードテック展示ゾーンも設置され、更にCESアプリでフードテックカテゴリーが登場するなど、アグリ・フードテック領域の企業・展示の検索が可能になるなど大きく進化し、存在感を増しています。

■ CES2025 Food Tech Summitの注目セッション

・ 「FoodGPT:AIで駆動するフードベンチャーの構築」:公式サイトはこちらから(https://www.ces.tech/schedule/foodgpt-how-to-build-an-ai-powered-food-company/)

・ 「オゼンピック時代におけるパーソナライズ栄養学の未来」:公式サイトはこちらから(https://www.ces.tech/schedule/the-future-of-personalized-nutrition-in-the-era-of-ozempic/)

・ 「2050年のスーパーマーケット:未来の食卓を彩る買い物体験」:公式サイトはこちらから(https://www.ces.tech/schedule/grocery-store-2050-the-future-of-food-shopping/)

代替タンパク質AIデータベースShiruや料理ロボットメーカーSuvieなどのスタートアップの他に、

グローバル大手食品・飲料メーカーのDanoneなどが登壇予定です。

■ 当社代表取締役CEO 田中宏隆・CES2025に登壇

・当社代表取締役CEO 田中宏隆が2025年1月9日(木)「CES2025」のアグリ・フードテックのカンファレンスにて「Bugs, Gene-Editing, & Lab-Grown Meat: A Peek at The Future of Food」(https://www.ces.tech/schedule/bugs-gene-editing-lab-grown-meat-a-peek-at-the-future-of-food/)と題するセッションに登壇します。

□ 概要

世界の人口が増加の一途をたどるなか、2050年に100億人分の食料をまかなうには新たな解決策が必須と考えられます。 このセッションでは、培養肉から昆虫食まで、未来の食のあらゆる可能性を探求していきます。

・日時:1月9日(木) 15:00~15:40(現地時間)

・会場:Venetian, Level 4, Lando 4302