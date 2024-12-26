2025Ç¯½Õ¡¢£¸¤Ä¤Î¥«¥éー¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖOCICA OSHIAGE TOKYO¡×¤¬Åìµþ ²¡¾å¤ËÃÂÀ¸¡ª

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COLOR LOUNGE
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¢£CONCEPT
COLOR LOUNGE
Color Your Life
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¢£about OCICA
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RED
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MONOCHROME (WHITE/GRAY/BLACK)
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COLOR LOUNGE
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-Exclusive Collaborations with Local Creators and Businesses
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-Amenities Designed with Care
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-Convenience for Solo Oshikatsu
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-Capture Special Moments at Unique Photo Spots
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WEB¡§https://ocica.r-hotel.jp
instagram¡§https://www.instagram.com/ocica_hotel/
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