»°°æÉÔÆ°»º¤Î¼ÒÆâ¸þ¤±Apple Vision ProÂÎ¸³²ñ¤òpalan¤¬¼Â»Ü¡ª
AR(³ÈÄ¥¸½¼Â)³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Òpalan ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ ±Í»Ë¡¢°Ê²¼¡Öpalan¡×¡Ë¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¢ÅÄ ½Ó¡¢°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤Î¼ÒÆâ¸þ¤±Apple Vision ProÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â»ÜÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢XR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Apple Vision Pro¤Ï¡¢¹â²òÁüÅÙ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤â¤Î¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»ºS&EÁí¹ç¸¦µæ½ê¤è¤ê¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Apple Vision Pro¤Î²ÄÇ½À¤ò¼ÒÆâ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤ÇÂÎ¸³²ñ¤ò±¿±Ä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³²ñ¤ÎÆâÍÆ
7²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÌó30Ì¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤«¤éÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÎ¸³²ñÆâÍÆ
- Apple Vision Pro¤Î³µÍ×¡¢ÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ
- »ëÅÀ¤ÎÀßÄê¤Ê¤É½é´ü¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
- ¶õ´ÖPersona¤ò³èÍÑ¤·¤¿FaceTime¡¢SharePlay¤ÎÂÎ¸³
- Apple TV¥¢¥×¥ê¤ÇApple Immersive Video¤ÎÂÎ¸³
- 3D¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁàºîÅù³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ¸³
- Apple Vision Pro¤Î³èÍÑ»öÎã¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
ÂÎ¸³²ñ¤ÎÍÍ»Ò
½é¤á¤ÆApple Vision Pro¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÁàºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëApple Immersive Video¤ÎË×Æþ´¶¤ä¡¢¶õ´ÖPersona¤äSharePlay¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ËÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Vision Pro¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ä¡¢º£¸å¤Î¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°°æÉÔÆ°»º Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
»°°æÉÔÆ°»º S&EÁí¹ç¸¦µæ½ê Æ£±Ê ·òÆó »á
º£ºÇ¤âÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀè¿Êµ¡´ïÂÎ¸³¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»½ÀÆð¤Ë±¿±Ä¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Ø¤Î±þÍÑ¤ä³×¿·ÅªÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹´ë²è¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤Þ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple Vision Pro¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢¥¢¥×¥êÀ©ºî/¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î¤´ÁêÃÌ
palan¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤ÎApple Vision Pro¥¢¥á¥ê¥«Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢ÆÈ¼«¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤éÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§https://studio.palanar.com/palanar-vision-studio
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://studio.palanar.com/contact
»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò S&EÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡¦»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÊâ¡¦µ¤¸õÊÑÆ°¡¦¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Åù¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦´Ä¶¶¦À¸¡¦°Â¿´°ÂÁ´¡¦·ò¹¯Ä¹¼÷¡¦»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢³¹¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë³¹¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/organization/s-e/
³ô¼°²ñ¼Òpalan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òpalan¤Ï¡Ö¸½¼Â¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÎWebARºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖpalanAR¡Ê¥Ñ¥é¥Ê¥ë¡Ë¡×¤ä¿·´¶³Ð´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¡ÖAR Maps¡×¤Ê¤É¡¢AR¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä´Ñ¸÷¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¤2017Ç¯º¢¤«¤éWebARµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¶È³¦Åù¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤ËAR¥µー¥Ó¥¹¡¦AR³«È¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§
¥Îー¥³ー¥ÉARºîÀ®¥µー¥Ó¥¹palanAR¡§https://palanar.com(https://palanar.com/)
AR¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹ AR Maps¡§https://palanar.com/about_ar_maps(https://palanar.com/about_ar_maps)
AR³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª palanAR studio¡§https://studio.palanar.com/(https://studio.palanar.com/)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òpalan
URL¡§https://palan.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ1-58-16 À¶¿å¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·Æ£ ±Í»Ë
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥áー¥ë: contact@palan.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-6555-4841