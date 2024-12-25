¡ÚÅöÁªÁí¿ô319ËÜ¡¦454¿Í¤ÎBIG¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÛÀÅ²¬¿·Ê¹SBS¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¡×¤¬¥°¥ë¥á¤ä¾·ÂÔ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¸©Æâ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤Î¾·ÂÔ·ô¡¢SBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÊ¡ÂÞ¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë
ÀÅ²¬¿·Ê¹SBS¤Ï2024Ç¯12·î23Æü¡¢¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö@S¡Ê¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¡Ë¡×¤Ë¡Ö¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þÊçÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯1·î19Æü¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¡¢¿Íµ¤»ÜÀß¤Î¾·ÂÔ·ô¤¬½¼¼Â
Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢ÅöÁªÁí¿ô319ËÜ¡¦·×454¿Í¤Ë¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¢Ãæ²Ú¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥Ú¥¢¿©»ö·ô¤ä¡¢¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀäÉÊ¥°¥ë¥á¡×¤«¤é¡¢²¹Àô¤äÍ·±àÃÏ¤Ê¤É¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Î¡Ö¾·ÂÔ·ô¡×¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀ¸³è»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ìÎã
¥µ¥Ã¥«ー¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥º¥µ¥«¡×¤ÈSBS¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄêÉÊ¤â¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¤Î¥¢¥×¥êÈÇ¡Ö@S+¡Ê¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥·¥º¥µ¥«¡×¤«¤é¤Ï¡¢SBS¤ÎÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄêÉÊ¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ç³èÌö¤¹¤ëJ¥êー¥¬ー¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤·ã¥ì¥¢ÉÊ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¿È¤ÏÈëÌ©¡ªSBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー15¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÊ¡ÂÞ¡×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢SBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー15¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÊ¡ÂÞ¡×¡¢ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¤«¤é¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¤ÎÎò»Ë¥Þ¥ó¥¬¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤éÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥°¥ë¥á¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤¬Åö¤¿¤ëBIG¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤É¤·¤É¤·¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÄó¶¡»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞÌ¾¤Ïµ»öËöÈø¤ËÁ´¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö¼Ò¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¾ÞÉÊ¤Î°ìÉô¡£²èÁü²¼¤ÎÅ¹ÊÞÌ¾¡¦»ÜÀßÌ¾¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÅ¹ÊÞ¤ä»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤¬¸«¤é¤ì¤ë
±þÊç¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯1·î19Æü¡£
±þÊç¤Ï²¼µÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¡£¸©³°ºß½»¼Ô¤äÀÅ²¬¿·Ê¹¤ò¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¡Ö¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹ID¡×¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ö@S+¡Ê¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ã¥È¥¨¥¹¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.at-s.com/event/featured/otoshidama/index.html
±þÊç¤Ï¡Ö¥°¥ë¥á¡×¡Ö»ÜÀß¡×¡ÖÀÅ²¬¿·Ê¹SBS¡×¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö±þÊç¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¾ðÊó¤Ë½Ð¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£²èÁü¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Ìö¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¡È¤ªÇ¯¶Ì¡É¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦SBSÀÅ²¬ÊüÁ÷¡¡»ö¶ÈÊÑ³×¿ä¿Ê¼¼
¥áー¥ë¡§webmaster@at-s.com ¡¡¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÊÖ¿®¤Ï1·î6Æü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÄó¶¡¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Å¹ÊÞ¡¦´ë¶È°ìÍ÷¡Û
(³ô)°ì¸À¡¢(³ô)¥á¥íーÀÅ²¬¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢Æ£»ÞMYFC¡¢Åì³¤Æ»¼Ì³Ú¡¢¥¹ー¥Û¤Î¤ª¤¦¤Á¡¢¥¤¥º¥Ë¥Ã¥È¡¢¿·Ãæ¹ñÎÁÍý ¥àー¥é¥ó¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý ¹¥¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥é¡¦¥µ¥êー¥Ö¡¢¥ªー¥¯¥é¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ëÉÍ¾¾ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Õ¥£¥¬¥í¡¢¼÷¤·È¾ÏÂ³Ú¡¢¼÷¤·È¾ÍõÏ©¡¢¥Õ¥é¥ê¥¨¥Ü¥ó¥Ü¥ó ¥ë ¥«¥Õ¥§¡¢¤Ä¤Ê¤®¤ÎÎ¤ ¤ª²Û»Ò¤Î¿¹¡õÂ¢¤Î¥«¥Õ¥§¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¤Ä¤ë¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý ¥×¥í¥×¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý ¥é¡¦¥»¥¾¥ó¡¦¥Ç¡¦¥×¥ê¥àー¥ë¡¢¾®Àî¾¦Å¹¡¢¤¿¤Þ¤´¤Î¤Û¤Ã¤Ú¡¢BONTEMPSÀÅ²¬ÅÁÇÏÄ®Å¹¡¢Cafe-Refresh¡¢¥·¥§ー¥Ö¥ë¡¢ÍÎ¿©¤È¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É¤Î¤ªÅ¹ ¥Õ¥é¥ó¥»¡¢²íÀµ°Ã by¤ª¤ä¤¤¤ÅÀ½Ãã ÀéÂåÅÄËÜÅ¹¡¢ò¿½è ¤ä¤Þ¤·¤Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý ¥ë¥Õ¥£¥Ê¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥»¥é¥ô¥£¡¢GENTILE¡¢Cafe¡õRestaurant Tembooo¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ï¤éÀî¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¡õ¥«¥Õ¥§ pain SINGE ¿Í½ÉÄ®Å¹¡¢Cheese Pige¡¢Ãã²Û»Ò²°¥³¥ó¥Á¥§¡¢¥¥ã¥È¥ë¥¨¥Ô¥¹¡¢¼êÂÇ¤Á¶¾Çþ ¤¿¤¬¤¿¡¢ËÌµþ¥À¥Ã¥¯¾Í¿ð¡¢ÃÝ²§Æ²¡¢¤Õ¤«¤¯¤é¡¢¾¾ÇðÆ²ËÜÅ¹¡¢¤ï¤é¤ÓÌßÀìÌçÅ¹WARABIYA¡¢Ãã²°¤¹¤º¤ï¡¢ÏÂÊ©¿©ºÌ¹©Ë¼ ¥à¥Ã¥·¥åMOIZUMI¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê°®¤ê¡ªÝ¯°æ¡¢»ÍÀîµþ ·£Ã«Å¹¡¢Âç¹ñ²°À½²ÛÊÞ¡¢patisserie Salut¡¢TUNALABO¡¢CAFE FRESNEL¡¢¥Ù¥Ù¥Ê¥Á¥åー¥ëÀÅ²¬ÁðÆå¡¢HARAPEKO Kitchen¡¢¹Á¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥«¥Õ¥§¤¯¤í¤Í¤³¡¢DOTABATA kitchen base¡¢¤¦¤Ê¤®½è ¶ðÌç¤Ò¤íÅÄ¡¢Jolie Ange¡¢¤¤¤Á¤´BonBonBERRY °ËÆ¦¤Î¹ñfactory¡¢¾ÂÄÅ¿¼³¤¥×¥ê¥ó¹©Ë¼ ÀÄ¤È¥×¥ê¥ó¤È¥¸¥§¥éー¥È¤È¡¢¥Ð¥é¤Î¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤Î¤ªÅ¹ ¥é¥ó¥¸¥§¥é¡¢ÉÍ¾¾²Ê³Ø´Û ¤ß¤é¤¤ー¤é¡¢ÉÍÌ¾¸Ð¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¢¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥¯»þÇ·À´¡¢»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹¡¢¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¤òÃå¤ë¤ªÅ¹ choosy¡¢ÀÅ²¬»ÔÎ©ÆüËÜÊ¿Æ°Êª±à¡¢ÍÑ½¡¤ß¤Ê¤È²¹Àô¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Ñー¥¯¾ÆÄÅÅ·Ê¸²Ê³Ø´Û¡¢°ËÆ¦¹â¸¶ ¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¡¦¥¸¥å¥¨¥êー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¥°¥ëー¥×¡¢¾ÂÄÅ¡¦Åò²Ï¸¶²¹Àô ËüÍÕ¤ÎÅò¡¢²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¡¢ÉÙ»Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñー¥¯¡¢MOAÈþ½Ñ´Û¡¢ÂÎ´¶·¿Æ°Êª±à iZoo¡¦ÂÎ´¶·¿¥«¥¨¥ë´Û¡¡KawaZoo¡¢ACAO FOREST¡¢¸æÅÂ¾ì¹â¸¶ »þÇ·À´¡ÊÅ·Á³²¹Àô µ¤³ÚË·¡Ë¡¢ÉÙ»Î»³¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë