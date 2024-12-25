Æ£´¬Î¼ÂÀ¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¡ÖÆ£´¬Î¼ÂÀ Premium Concert 2024¡×½ªÎ»¡¡2025Ç¯3·î9Æü¡¢ÃÏ¸µ»³Íü¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖTHANK YOU LIVE 2025¡×°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï

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¢£Æ£´¬Î¼ÂÀ Premium Concert 2024
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¢£Æ£´¬Î¼ÂÀ THANK YOU LIVE 2025
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¢£Æ£´¬Î¼ÂÀ Live Tour 2025
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2025Ç¯4·î18Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS
2025Ç¯4·î20Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)
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