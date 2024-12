BUILT FOR GLORY ¥×¥ì¥Ç¥¿ー¥êー¥°2025 ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤Ç¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ªÆüËÜ¸ì¸ø¼°ÇÛ¿®·èÄê¡ª

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、2025年1月初旬にマレーシア・クアラルンプールで開催するAcer主催のeスポーツ大会「The Asia Pacific Predator League 2025 Grand Finals(アジア・パシフィック プレデターリーグ 2025 グランドファイナルズ)、(以下Predator League 2025)の情報および日本語公式配信が決定しましたことをお知らせいたします。

プレデターリーグはAcerがアジア・パシフィック地域における、eスポーツの振興と発展を願い、ゲーミングブランド Predatorのブランド名を冠し、2018年度から開催している国際大会です。本年度のPredator League 2025にはアジア・パシフィック地域の15の国および地域から28のチームが出場いたします。

【VALORANT日本地域代表チーム】

日本地域代表 :Human Academy CREST GAMING Zst

ヒューマンアカデミー株式会社 (東京都新宿区西新宿)が運営し、頂点に挑み続けるCREST GAMING Zstが、本年開催したPredator League 2025 VALORANT Japan Roundを見事勝ち抜きました。昨年2024は日本地域代表チームが準優勝を果たすという快挙を成し遂げ、今大会も日本地域への期待とともに、決勝大会の戦いへ期待が寄せられています。CREST GAMING Zstへ大きな応援をお願いします。

チーム公式サイト:https://crestgaming.com/

チーム公式X:https://x.com/crest_gaming

日本地域予選の模様はこちらからご覧いただけます。

DAY 2 : https://www.youtube.com/watch?v=2s1607yFxVk

DAY 3 : https://www.youtube.com/watch?v=cTH_xcnjwIo

【Dota 2 日本代表チーム】

日本地域代表:REJECT May

株式会社REJECT (東京都港区虎ノ門) が運営し、「限界を越えろ。REJECT YOUR LIMITS」を掲げるREJECT Mayは、The Asia Pacific Predator League 2022 Grand Finals (東京大会) よりプレデターリーグに出場しています。グループステージで惨敗した2022年、グループステージ突破まであと一歩と迫った2024年。本年2025の目標はグループステージを突破することです。3年目となる本年の戦いに注目です。REJECT Mayへ大きな応援をお願いします。

チーム公式サイト:https://reject.jp/about/

チーム公式X:https://x.com/RC_REJECT

【大会概要】

- 大会名:The Asia Pacific Predator League 2025 Grand Finals- 大会主催:Acer Asia Pacific- 競技タイトル:VALORANTおよびDota 2- 競技日程:

2025年1月8日 Dota 2 グループステージ

2025年1月9日 VALORANT グループステージ

2025年 1月11日 VALORANT グランドファイナルズ

2025年1月12日 Dota 2 グランドファイナルズ

- 開催都市:マレーシア・クアラルンプール- 会場: Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)https://mitec.com.my/- 出場チーム数:28 (VALORANT 16、Dota 2 12)- 賞金総額:$200,000 (VALORANT $100,000 / Dota 2 $100,000)- Intel(R) All Start Player賞授与

【グループステージについて】

Dota 2:

12チームが4つのグループに分かれ、各グループ3チームのラウンドロビン方式 BO1で実施されます。各グループのトップチームがプレイオフに進出します。日本地域代表REJECT MayはGroup Bで出場いたします。

VALORANT:

16チームが4つのグループに分かれ、各グループ4チームのラウンドロビン方式 BO1で実施されます。各グループのトップチームがプレイオフに進出します。日本地域代表CREST GAMING ZstはGroup Aで出場いたします。

Dota 2, VALORANT共に、グループステージを勝ち抜いたそれぞれ4チームがグランドファイナルズに進出します。

【日本語公式配信決定】

大会全日程において日本語公式配信を実施いたします。各配信は日本エイサー公式YouTubeチャネルおよびPredator Japan公式Twitchチャネルから行いますので、楽しみにお待ちください。

日本エイサー公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

プレデタージャパン公式Twitch:https://www.twitch.tv/predator_japan

1月8日 12:50~ Dota 2 グループステージ、グループBの全試合を日本語公式配信いたします。

1月9日 12:50~ VALORANT グループステージ、グループAの全試合を日本語公式配信いたします。

1月11日はVALORANT グランドファイナルズを午前11:00から終日配信いたします。

1月12日はDota 2 グランドファイナルズを午前11:00から終日配信いたします。

放送時間が変動する可能性がございます。Predator Japan公式Xから都度お知らせして参りますのでフォローしてお待ちください。

【日本語公式配信出演者のご紹介】

各日本語公式配信の実況解説で盛り上げてくれるブロードキャスターの皆様をご紹介します。

VALOANT: 1月9日 グループステージ、1月11日 グランドファイナルズ

実況:OooDa https://x.com/OooDa

解説:yue https://x.com/64xk

Dota 2:1月8日 グループステージ、1月12日 グランドファイナルズ

実況:violet https://x.com/7144Violet

解説:hiro3355 https://x.com/hiro3355110

皆様の実況・解説で大会の盛り上げを宜しくお願いいたします。

アジア地域のeスポーツの発展と振興のために、また日本地域のeスポーツの成長を目指し、今回出場する両チームの勝利を信じて応援して参ります。日本語公式配信からぜひ大会をご視聴ください。

Predator Japan公式X & プレベア公式Xから情報を発信していきます。フォローして大会開催まで今しばらくお待ちください。

大会公式サイト:

URL: https://www.predator-league.com/regionrules?region=jp

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20241225

(C) 2024 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

