¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶È¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×Stroly¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒStroly¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶¿¿ÃÎ¡¢°Ê²¼¡§Stroly¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊÎ¬¾Î DAPCON¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2024¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶È¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶È¾Þ¡×¤Ï¡¢¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶È¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿³èÆ°¤ò¾ÎÍÈ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶ÈµÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»ñ¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢2019Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓStroly¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¾Þ¤Ï¡¢²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶È¤Î¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³«Âó¤·¡¢ÉáµÚ¡¦³èÍÑÅù¤ËÍ¥¤ì¤¿¹×¸¥¤ò¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡¦µ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡ØÁ°¿È¤Î¡Ö¤Á¤º¤Ö¤é¤ê¡×¤«¤éÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¡ÖStroly¡×¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¸¥ª¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ë15Ç¯¶á¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¹âÅÙ¤Ê¸¦µæ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡Ù¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Î¤â¤Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤òËÂ¤®¡¢ÅÔ»Ô¡¦ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö»º¶È¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¾ÜºÙ¡§https://dapcon.jp/awards/2024/
¡ÚStroly¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Stroly¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¡ØStroly¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¡×¤Þ¤Ç¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥¬¥¤¥É¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷¡¦º×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦11,000Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ã¥×¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Î±ÜÍ÷¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤äÍøÍÑ¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¿¸À¸ì²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¤´ÁêÃÌ¡Û
https://biz.stroly.com(https://biz.stroly.com)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒStroly
½êºßÃÏ¡¡¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃö·§ÄÌ±ö¾®Ï©¾å¤ë¶â´¹Ä®109ÈÖÃÏ1
Âå¡¡É½¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶¿¿ÃÎ
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://stroly.com/ja/