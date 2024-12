沖縄ワタベウェディング株式会社

沖縄ワタベウェディング株式会社(本社:沖縄県那覇市、代表取締役:田渕浩之)は、Great Place to Work(R) Institute Japan(以下、GPTW Japan)が実施する調査により、2024年11月、「働きがいのある会社」に2年連続で認定されました。「働きがいのある会社」認定とは、調査にエントリーした企業と従業員に対してGPTW Japanがアンケートを実施し、調査結果が一定水準を超えた企業を1年間「働きがいのある会社」として認定する制度です。当社では、社内コミュニケーションの活性化を図る取り組みにより、「経営・管理者層は、重要な事柄や変化について、きちんと従業員に伝えている」という項目が前年に比べて13ポイントと大きく改善される結果となりました。

■沖縄ワタベウェディングの働きがいポイント・取り組みについて

今回の認定において、当社の「働きがいポイントTOP3」は以下の通りでした。

・ 性的指向に関係なく正当に扱われている

・ 特別なことがあれば祝い合っている

・ 入社した人を歓迎している

※同規模の他社と比較し相対的に強みとGPTW Japanが判断した特徴を上から順に3つ示しています。

▽沖縄ワタベウェディング 働きがい認定ページ▽

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_3769.html

▽働きがい認定に繋がった3つの取り組み▽

全社員が参加するチャットルーム01. 全社チャットルームでの各部門長による毎日発信を継続し経営・管理者層への理解度が向上

社内コミュニケーション活性化のため、全社チャットルームで各部門長による毎日発信を2023年7月14日より毎日継続して実施。その結果、アンケート調査の『経営・管理者層は、重要な事柄や変化について、きちんと従業員に伝えている』という項目が前年に比べて13ポイント改善。

各事業部の取り組み報告の様子02. 年に1度、全社員が集い同じ空間・時間を共有する『KICK OFF MEETING』の開催

沖縄県内に12拠点ある各施設から、年に1度全社員が集まる一大イベント。前年度総括や今後の展望を共有するほか、新入社員によるダンスパフォーマンス等、エンタメ性溢れる演出で盛り上がり、

社員の帰属意識や連帯感の向上に繋がっています。

レッドカーペットの上で歓喜の受賞者03. 各職種のAWARD開催で社員のモチベーション向上

写真、映像、美容、調理などの技術やプランナーのプロデュース事例などを披露し競い合い、全社で讃えあう場。

映像と音響の演出で表彰台はより華やかになり「来年こそは私も」と社員が決意に燃えるきっかけにもなっています。

■ Great Place to Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R)は、世界約150ヶ国で「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を各国の有力なメディアで発表している世界最大級の意識調査機関です。米国では、毎年1月に発行される「FORTUNE」誌を通じて「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、ここに名を連ねることが一流企業の証とされています。Great Place To Work(R) Institute Japanは、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け運営している調査機関で、認定・ランキング参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた会社を、「働きがい認定企業」として月に1度発表しています。

▽Great Place to Work (R) Institute Japanトップページ▽

https://hatarakigai.info/

■沖縄ワタベウェディングについて

沖縄ワタベウェディングは、リゾートウェディングのパイオニアであるワタベウェディングの想いを受け継ぎ2003年に設立されました。リゾートウェディングチャペル・フォトスタジオ・地元婚礼施設など沖縄県内12拠点で、婚礼サービスや大小様々な宴会・パーティをご提供する他、当社の強みである「人材力」「人材育成」を活かした学生アルバイト派遣事業など、ウェディングとノンウェディングの両軸で事業を展開しております。

【企業情報】

社名:沖縄ワタベウェディング株式会社

本店所在地:沖縄県那覇市壺川3丁目2番地4 拓南ビル2F

代表者:代表取締役 田渕浩之

主な事業内容:

1. 沖縄県内挙式施設運営などの挙式サービス事業

2. 海外挙式サービス事業

3. ウェディングドレスの販売・レンタル事業

4. 婚礼関連衣裳・フォーマル衣裳のレンタル事業

5. 動画や写真の企画・販売・撮影・編集などの総合サービス事業

6. 国内結婚式場相談・結婚式・披露宴の企画演出などの総合プロデュース事業