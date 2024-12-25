VALX¸ø¼°Instagram¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍËÆü20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖVALX ¡ÈFUN¡É LIVE!¡×¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVALX¡Ê¥Ð¥ë¥¯¥¹¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂþÀÐ¾»¹¬¡¢°Ê²¼¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î12Æü(ÌÚ)20»þ¤«¤éÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖVALX ¡ÈFUN¡É LIVE!¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥ー¡õ¥¯¥êー¥àÉ÷Ì£¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËVALX¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È·Ò¤¬¤ì¤ë¡ÖVALX ¡ÈFUN¡É LIVE!¡×¤òVALX¸ø¼°Instagram¡Ê@valx_official¡Ë¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍËÆü20»þ～ÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±.¥¯¥Ã¥ー¡õ¥¯¥êー¥à¤Î¥¿¥ë¥È¥±ー¥¡Û
¡ÒºàÎÁ¡Ó¡Ê15cm¥±ー¥·¿¡Ë
¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¡¦¡¦30g¡Ê¥¯¥Ã¥ー¡õ¥¯¥êー¥àÉ÷Ì£¡Ë
¡¦¥¯¥Ã¥ー¡¦¡¦¡¦100g
¡¦¥Ð¥¿ー¡¦¡¦¡¦50g
¡¦¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¦¡¦¡¦100g¡Ê¾ï²¹¡Ë
¡¦À¸¥¯¥êー¥à¡¦¡¦¡¦100ml
¡¦¥¼¥é¥Á¥ó¡¦¡¦¡¦5g
¡Òºî¤êÊý¡Ó
£±.ÂÞ¤Ë¥¯¥Ã¥ー¤òÆþ¤ì¡¢ºÙ¤«¤¯ºÕ¤¯¡£
£².£±.¤ËÍÏ¤«¤·¤¿¥Ð¥¿ー¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
£³.À¸¥¯¥êー¥à¤ò¥Ä¥Î¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Çº®¤¼¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
£´.¿å¤Ç¤Õ¤ä¤«¤·¤¿¥¼¥é¥Á¥ó¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¡¢£³.¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£
£µ.£².¤ò·¿¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·¹þ¤à¡£¤½¤Î¾å¤Ë£´.¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢É½ÌÌ¤òÀ°¤¨¤ë¡£
£¶.ÎäÂ¢¸Ë¤Ç5»þ´Ö¤Û¤ÉÎä¤ä¤·¤Æ´°À®¡£
¡Ú£².¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¡Û
¡ÒºàÎÁ¡Ó¡Ê4¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¡¦¡¦30g
¡¦Æ¦Æý¡¦¡¦¡¦15g
¡¦¥Ñ¥¤¥·ー¥È¡¦¡¦¡¦2Ëç
¡¦Íñ²«¡¦¡¦¡¦1¸Ä
¡Òºî¤êÊý¡Ó
£±.¥Ñ¥¤¥·ー¥È¤òÈ¾²òÅà¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
£².£±.¤Î¥·ー¥È¤òÅ¬Åö¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¿¤Ð¤¹¡£
£³.¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÆ¦Æý¤ÇÍÏ¤«¤¹¡£
£´.£².¤Î¥Ñ¥¤¥·ー¥È1ËçÌÜ¤Ë£³.¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¾è¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥¤¥·ー¥È¤ò¾è¤»¤Æ³¸¤ò¤¹¤ë¡£
£µ.3¥»¥ó¥ÁÉý¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Ò¤Í¤ë¡£
£¶.Íñ²«¤òÉ½ÌÌ¤ËÅÉ¤ë¡£
£·.200ÅÙ¤Î¥ªー¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ´°À®¡£
¡Ú£³.¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¡Û
¡ÒºàÎÁ¡Ó¡Ê3¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¡¦¡¦30g
¡¦Íñ¡¦¡¦¡¦1¸Ä
¡¦¥é¥«¥ó¥È¡¦¡¦¡¦15g
¡¦¥Ùー¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥Àー¡¦¡¦¡¦3g
¡¦¥¢ー¥â¥ó¥É¥×ー¥É¥ë¡¦¡¦¡¦30g
¡¦¾®ÇþÊ´¡¦¡¦¡¦40g
¡¦Æ¦Æý¡¦¡¦¡¦80g
¡¦ÊÆÌý¡¦¡¦¡¦15g
¡Òºî¤êÊý¡Ó
£±.Íñ¤È¥é¥«¥ó¥È¤òÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
£².Æ¦Æý¡¢ÊÆÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ä¥ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
£³.Ê´Îà¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
£´.·¿8Ê¬ÌÜ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¡¢190ÅÙ¤Ç30Ê¬¾Æ¤¯¡£
¢¨ºÕ¤¤¤¿¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤ò¾è¤»¤Æ¾Æ¤¯¤È¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´.¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥¾¥Ã¥È¡Û
¡ÒºàÎÁ¡Ó¡Ê1¿ÍÁ°¡Ë
¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¡¦¡¦20g¡Ê¥¹ー¥×¥×¥í¥Æ¥¤¥ó ¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥ÀーÉ÷Ì£¡Ë
¡¦Æ¦Æý¡¦¡¦¡¦50g
¡¦¤´ÈÓ¡¦¡¦¡¦1¿ÍÁ°
¡¦Ê´¥Áー¥º¡¦¡¦¡¦Å¬ÎÌ
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¦¡¦¡¦¾¯¡¹
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà
¡Òºî¤êÊý¡Ó
£±.Æ¦Æý¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£².£±.¤Ë²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£³.Ê´¥Áー¥º¤ò¾è¤»¤Æ¡¢600W¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£´.¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ´°À®¡£
º£²ó¤Ï¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥ー¡õ¥¯¥êー¥àÉ÷Ì£¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿ー¥×¥í¥Æ¥¤¥óÅù¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖVALX ¡ÈFUN¡É LIVE!¡×¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤¿Êý¤À¤±¤Î¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡§VALX¸ø¼°Instagram¡Û
@valx_official
https://www.instagram.com/valx_official/¡¡
¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ç®¶¸¤ò¡¢¤·¤«¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿ÍÎà¤Î¿´¿È¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êË¤«¤Ë¡¢Ç®¤¯ÆÍ¤Æ°¤«¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚVALX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
VALX¤Ï¡ÖËÜÊª¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¡¢¾ï¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÌ¤È¹â¤¤ÉÊ¼Á¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¿Ê¤à¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¥È¥ìー¥Êー³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É»³ËÜµÁÆÁ»á´Æ½¤¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖVALX »³ËÜµÁÆÁ ¶Ú¥È¥ìÂç³Ø¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô73Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢SNSÁíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï150Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVALX¡×
https://shop.valx.jp/¡¡
¡¦24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖVALX GYM¡×
https://gym.valx.jp/¡¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂþÀÐ ¾»¹¬
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ11¹æ¡¡MFPR½ÂÃ«ÆîÊ¿Âæ¥Ó¥ë3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§D2C»ö¶È¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»ö¶È
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß
TEL¡§03-6455-0045
FAX¡§03-6455-0046
URL¡§https://www.lev.co.jp/¡¡