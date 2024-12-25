³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¿·¥¢¥×¥ê¡ÖiGrow(TM)¡×¡¢12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
³ÚÅ·¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æï Íº¼£¡¢°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¾Ú·ô¡×¡Ë¤Ï¡¢ÀèÈÌ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±»ñ»º¤Å¤¯¤ê¥¢¥×¥ê¡ÖiGrow(TM)¡×¤ò¡¢ËÜÆü¡¢2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢iOS(R)¤ª¤è¤ÓAndroid(TM)¤ÇÄó¶¡³«»Ï¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤ÎÁ´ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¦³ÚÅ·¶ä¹ÔÍÂ¶â»Ä¹â¡¦¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÎÁ´»ñ»º´ÉÍý¤«¤é¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î¼è°ú¤Ê¤É¤¬1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±»ñ»º¤Å¤¯¤ê¥¢¥×¥ê¡ÖiGrow(TM)¡×¤Ï¡¢Åê»ñ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤·¤¿»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë³ÚÅ·¾Ú·ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£NISA¤ò´Þ¤àÅê»ñ¿®Â÷¤Î¹ØÆþ¡¦ÀÑÎ©ÀßÄê¤«¤éÊÝÍ¾¦ÉÊ´ÉÍý¤¬´°·ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤ÎÁ´¼è°·¾¦ÉÊ¤È³ÚÅ·¶ä¹ÔÍÂ¶â»Ä¹â¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Î»ñ»º¿ä°Ü¤Î³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢NISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¹ñÆâ³°³ô¼°¤Î¼è°úµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖiGrow(TM)¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¿ï»þ³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS´¶³Ð¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¾Ú·ô·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ä³ÚÅ·¾Ú·ô³Æ¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥¤¥¿ーÇÛ¿®¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ò¡ÖiGrow(TM)¡×¤Ç¿ï»þ±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖiGrow(TM)¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÁ´µ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ç»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¡È¤Ï¤¸¤á¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤Ä¤Å¤±¤ë¡É¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥×¥êÌ¾¤Î¡ÖiGrow(TM)¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤Ë±Ê¤¯´ó¤êÅº¤¦¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º¤È³ÚÅ·¾Ú·ô¤¬°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://igrow.rakuten-sec.co.jp/
¾Ú·ôÁí¹ç¸ýºÂ¿ô¹ñÆâ¾Ú·ô²ñ¼ÒÃ±ÂÎ¡Ê³«¼¨¾ðÊó¥Ùー¥¹¡Ë¤ÇºÇÂ¿¡Ê¢¨2¡Ë¡¢NISA¸ýºÂ¿ô¶È³¦No.1¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¤Û¤³¤ë³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ï¡¢³°ÉôÉ¾²Áµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ë¤Æ¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôÉôÌç4´§¤òÃ£À®¡Ê¢¨4¡Ë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ïº£¸å¤â¡Ö»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤ÎÈ¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤ËºÇÅ¬¤Ê¿·¤·¤¤»ñ»º¤Å¤¯¤ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎFinancial Well-being¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸Â¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±»ñ»º¤Å¤¯¤ê¥¢¥×¥ê¡ÖiGrow(TM)¡×²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡×²èÌÌ
¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ö¤«¤ó¤¿¤óÀÑÎ©¿ÇÃÇ¡×²èÌÌ
¾¦ÉÊÊÌ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª²èÌÌ
»ñ»º¿ä°Ü²èÌÌ
¡ÖiGrow(TM)¡×Åê¹Æ²èÌÌ
¢¨1¡§iOS(R)¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Cisco¼Ò¤Î¾¦É¸¡£Android(TM)¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Google Inc.¤Î¾¦É¸
¢¨2¡§³Æ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤Î³«¼¨¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ë¤Æ½¸·×¡£SBI¾Ú·ô¤ÏÃ±ÆÈ¸ýºÂ¿ôÈó³«¼¨¤Î¤¿¤á2021Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Î¸ýºÂ¿ô¡¢ÌîÂ¼ëú·ô¤ª¤è¤ÓÂçÏÂ¾Ú·ô¤Ï»Ä¤¢¤ê¸ÜµÒ¸ýºÂ¿ô¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¤ÏÁí¹ç¸ýºÂ¿ô
¢¨3¡§¶âÍ»Ä£¡ÖNISA¸ýºÂ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·Ä´ºº¡ÊÎáÏÂ6Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó³Æ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¤Î³«¼¨¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ë¤Æ½¸·×
¢¨4¡§¡ÖJ.D. ¥Ñ¥ïー2024Ç¯¸Ä¿Í»ñ»º±¿ÍÑ¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM¡×¡ã¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôÉôÌç¡ä¡¢¡Ö2024Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¥é¥ó¥¥ó¥° ¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¡×¡¢¡ÖJ.D. ¥Ñ¥ïー2024Ç¯NISA¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM¡×¡ã¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôÉôÌç¡ä¡Ê2024Ç¯Ä´ºº¤Î¥Í¥Ã¥È¾Ú·ôÉôÌç¤ÏÆ±Î¨2¼Ò¤¬1°Ì¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡Ö2024Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)¥é¥ó¥¥ó¥° ¿·NISA ¾Ú·ô²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¼õ¾Þ
J.D. ¥Ñ¥ïーÄ´ºº¾ÜºÙ¡§https://japan.jdpower.com/awards
°Ê ¾å
¡Ú¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¼è°·¾¦ÉÊÅù¤Ë¤´Åê»ñ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡ÖÅê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¡×¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ä·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦¹æÅù¡§³ÚÅ·¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè195¹æ¡¢¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶È¼Ô
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ