KPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ÖOur Impact Plan 2024¡×¤òÈ¯¹Ô
KPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¶¦Æ±¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡§»³ÅÄ Íµ¹Ô¡¢ÃÎÌî ²íÉ§¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊESG¡Ë¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖKPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó Our Impact Plan 2024¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KPMG¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËESGÀïÎ¬¤ò»ö¶È³èÆ°¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖOur Impact Plan¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÄ½¾õ¶·¤òËèÇ¯³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ·×²è¤Ï¡¢¡ÖGovernance¡Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖPeople¡Ê¿Íºà¡Ë¡×¡¢¡ÖPlanet¡Ê´Ä¶¡Ë¡×¡¢¡ÖProsperity¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡Ë¡×¤Î£´¤Ä¤Î½ÅÅÀÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆKMPG¤¬ÃÏµå´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£KPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤â¤³¤Î·×²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖKPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó Our Impact Plan 2024¡×¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/2024/jp-our-impact-plan-2024.pdf)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ±¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
KPMG¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¡ÖInspire Confidence. Empower Change.¡Ê¼Ò²ñ¤Ë¿®Íê¤ò¡¢ÊÑ³×¤ËÎÏ¤ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡×¡Ö¼Ò²ñ¡×¡Ö¹½À®°÷¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢KPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Íºà¡×¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡×¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦»ñ»º¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î£±¤Ä¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢·È¤·¤¿IDE¤Î¿ä¿Ê¤Ç¤¹¡£IDE¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤ä¾ã¤¬¤¤¡¢¶µ°é´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬Åù¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ESG¤Ë´Ø¤ï¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¡ÖOur Impact Plan¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGovernance¡×¡ÖPeople¡×¡ÖPlanet¡×¡ÖProsperity¡×¤È¤¤¤¦£´¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ËÊ¬¤±¤Æ¿ÊÄ½¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°³µÍ×¤ò³§ÍÍ¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¡ÖKPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó Our Impact Plan 2024¡×¤È¤·¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·è°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤Ç²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©¤ß¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×ÅÀ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëKPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KPMG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢KPMG¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´Æºº¡¢ÀÇÌ³¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë9¤Ä¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Êú¤¨¤ë·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÀìÌçÅªÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¤Þ¤¿KPMG¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Í¸ÂÀÕÇ¤ ¤¢¤º¤µ´ÆººË¡¿Í¡¢KPMGÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò KPMG FAS¡¢KPMG¤¢¤º¤µ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡¢KPMG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢KPMG¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡KPMG Ignition Tokyo¡¢³ô¼°²ñ¼Ò KPMG¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹