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¡Ö²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Harmony Email & Collaboration¤Ï¼çÍ×¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È´ë¶È¤«¤é¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¡¢¥¬ー¥È¥Êー¼Ò¤«¤é¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¿¼¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î1¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î¾ì½ê¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥áー¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×
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Harmony Email & Collaboration¤ÏCheck Point Infinity Platform¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥ê¥âー¥È¥æー¥¶ー¤Ë¤ï¤¿¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
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GARTNER¤Ï¡¢Gartner, Inc.¤ª¤è¤Ó¡¿¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤ÊÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Magic Quadrant¤ª¤è¤ÓPeer Insight¤Ï¡¢Gartner, Inc.¤ª¤è¤Ó¡¿¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÃÇÊ£¼Ì¡¦Ê£¼Ì¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
Gartner Peer Insights¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥¬ー¥È¥Êー¤ª¤è¤Ó¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¬ー¥È¥Êー¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀµ³ÎÀ¤ä´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤â¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬¹çÀ¤ä¡¢ÆÃÄêÌÜÅª¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
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