MINMI¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÂç¥Ë¥åー¥¹¡ª½Ð±é¾ðÊó¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ø¸þ¤±¤¿¿·Å¸³«¤¬ËþºÜ¡ª
12·î25Æü¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÀ¸ÊüÁ÷½Ð±é¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¡¢MINMI¤¬¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ä¥¢ー¤ä¿·¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤âÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ðÍ½Äê¡£¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ü ÊüÁ÷Æü: 2024Ç¯12·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü ÊüÁ÷»þ´Ö: 11:55～13:55¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë
¡ü ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: ¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª(https://www.ntv.co.jp/hirunan/)
TOUR 2025 Ì¾¸Å²°¸ø±é¤Ë¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬·èÄê¡ª
2025Ç¯1·î13Æü¤«¤éÁ´¹ñ8¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖTHE SONGS OF FREEDOM¡×¥Ä¥¢ーÄÉ²Ã¸ø±é¡£¤½¤Î½éÆü¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°CLUB QUATTRO¸ø±é¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJESSICA¤ÈÌÁÍ§Red Spider¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÅ·ºÍ¹©ºî²È Ë¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó(https://www.instagram.com/miraann2/) ¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡ü Ì¾¸Å²°¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ: ¥¤ー¥×¥é¥¹(https://eplus.jp/sf/detail/0070240001)
¡ü Ë¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó Instagram: @miraann2(https://www.instagram.com/miraann2/)
¥Ä¥¢ー¥Á¥±¥Ã¥È °ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡ª¡ª
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=298969)
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢(https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=25100036)
¥¤ー¥×¥é¥¹(https://eplus.jp/sf/detail/0070240001?P6=001&P1=0402&P59=1)
¢£¶å½£¸ø±é
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://gakuon.co.jp/ec/html/products/detail/273)
MINMI & MIRAN
¥Ä¥¢ー¿·¥°¥Ã¥ºÈ¯É½¡õÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡ÖTHE SONGS OF FREEDOM¡×¥Ä¥¢ー¤Î¿·¥°¥Ã¥º¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏFreedomShop¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü Í½Ìó³«»ÏÆü»þ: 12·î25Æü¡Ê·î¡Ë20:00～
¹ØÆþ¥µ¥¤¥È: Freedom Shop ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://shop.freedomfes.com/)
MINMI¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥¤¥éÉô¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢MINMI¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥¤¥éÉô¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢FC²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¥¢¥¤¥éÉôMEETING¡Û¤ò1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
MINMI¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÇÛ¿®¤Ï¡¢²ñ°÷¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü: 2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ü µÇ°À¸ÇÛ¿®:
o ¥¿¥¤¥È¥ë: Âè1²ó¡Ö¥¢¥¤¥éÉôMEETING¡×
o ³«ºÅÆü»þ: 2025Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë 19:00～
o ÇÛ¿®·Á¼°: ²ñ°÷ÂÐ¾Ý¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®
¡ü ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¾ÜºÙ¡¦Æþ²ñ: MINMI¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¢¥¤¥éÉô¡×(https://fc.minmi.info/)
MINMI¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2025¥¹¥¿ー¥È¡ª
MINMI¤ÎÂ´±à¥½¥ó¥°¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¡×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ð¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¸ø¼°¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºÎÍÑ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËMINMI¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈMINMI¤¬°ì½ï¤ËÌ¤Íè¤Ø»×¤¤½Ð¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ü ±þÊç´ü´Ö: 2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë
¡ü ±þÊç¥Õ¥©ー¥à: ¼Ì¿¿±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/aWnJjGNeF36Tjy7D8)
¢¨¤³¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë°Ù¡¢²óÅú¤Ë¤ÏGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤«¤é¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡ÚMINMI(https://www.instagram.com/minmidesu)¡Û
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー
2002Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe Perfect Vision¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢50ËüËç°Ê¾å¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMIRACLE¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢60ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¥»ー¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Î²»³Ú¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖFREEDOM¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¼«Á³¡¢Ãç´Ö¡¢²»³Ú¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¡£Îß·×40Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤¹¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡ÖFreedom LA¡×¤ò³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
Èà½÷¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MINMI
MINMI ¸ø¼°SNS¥ê¥ó¥¯
Instagram: @minmidesu(https://www.instagram.com/minmidesu)
YouTube: MINMI Channel(https://www.youtube.com/@minmischannel2758)
TikTok: @minminoasobi(https://www.tiktok.com/@minminoasobi)
X (µìTwitter): @minmidesu(https://x.com/minmidesu)
Online Shop: Freedom Shop(https://shop.freedomfes.com/)
¡ÚË¾Íö(https://www.instagram.com/miraann2/)¡Û
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô300Ëü¿Í±Û¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¥Ã¥º¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£¶áÇ¯¤Ï»Ïµå¼°¤äTGC¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É2022¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÉôÌç¤Î¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
Ë¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë
Ë¾Íö ¸ø¼°SNS¥ê¥ó¥¯
YouTube¡§¥Á¥Ó¤ß¤é¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë: https://www.youtube.com/@miraann2
Inst:gr:m¡§Ë¾Íö¡Ê¤ß¤é¤ó¡Ë: https://www.instagram.com/miraann2/(https://www.instagram.com/miraann2/TikTok%EF%BC%9A%E6%9C%9B%E8%98%AD%EF%BC%9Ahttps://www.instagram.com/miraann2/)
TikTok¡§Ë¾Íö¡§(https://www.instagram.com/miraann2/TikTok%EF%BC%9A%E6%9C%9B%E8%98%AD%EF%BC%9A) https://www.tiktok.com/@chibi_miran
¡ÚRED SPIDER(https://www.instagram.com/redspider_jr/)¡Û
¥»¥ì¥¯¥¿ー¡¦MC¤òJUNIOR (¥¸¥å¥Ë¥¢)¤¬Ì³¤á¤ëËÜ¿Í¤Î¤ß¤«¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯°Ê¾å¤ÎÂçºå¤Î¥ì¥²¥¨¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶¯Îõ¤ÊMC¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥À¥Ö¥×¥ìー¥È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òÇ¯´Ö100ËÜ¶á¤¯¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥á¥¸¥ãー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±½ä¤ëÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁ´¹ñ¶è¤Ç³èÌö¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡ÖÇúÁö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¡¢¡ÖÂçÇúÁö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¡ÖµÕ¥®¥ì¡¦¥¢¥¦¥Á!!¡×¡¢¡Ö¥Ï¥Ê¥¸¥Öー¡×¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤ÏÇ¯¡¹Æ°°÷¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢'12Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢'14Ç¯¤È'16Ç¯¤Ë¤ÏÂçºåÌî³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î·ãÀï¶è¡¢Éñ½§¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì16,000¿Í°Ê¾å¤ò½¸µÒ¡£RED SPIDERÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÌî³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£'17Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤òÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤¤À®¸ù¤µ¤»¤¿¡£ÆÇÀå¥¥ã¥é¤¬Àè¹Ô¥¤¥áー¥¸¤ÎRED SPIDER¤À¤¬²»³Ú¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤ÆºîÉÊºî¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤¾ðÇ®¤È¤¢¤ÎÆÇÀåMC¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥ì¥²¥¨¤Ø¤Î°Û¾ï¤È¤â¸À¤¨¤ë°¦¾ð¤Ï½ù¡¹¤Ë¤À¤¬ÆüËÜÃæ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
RED SPIDER
RED SPISER ¸ø¼°SNS¥ê¥ó¥¯
X (µìTwitter): @REDSPIDER_JR(https://x.com/REDSPIDER_JR)
Instagram: @redspider_jr(https://www.instagram.com/redspider_jr/)
Website: ¥«¥¨¥ë¥¹¥¿¥¸¥ªMUSIC(https://www.kaeru-studio.com/)
¡ÚJESSICA(https://www.instagram.com/jessica_0825_jessica/)¡Û
D ¥êー¥°¡ØKADOKAWA DREAMS ¥¢¥Ð¥ó¥»¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥×¥í¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Pharrell Williams ¤ä DREAMS COME TRUE ¤Ê¤ÉÄ¶¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ !¼þ¤ê¤ò happy ¤Ë¤¹¤ë¾Ð¤¤À¼¤ÈÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô 600 ËüÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¸áÁ° 0 »þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¼ÂÀÓ¤â¡£
JESSICA
JESSICA ¸ø¼°SNS¥ê¥ó¥¯
Instagram: @jessica_0825_jessica(https://www.instagram.com/jessica_0825_jessica/)
YouTube: ¸áÁ°0»þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ú¤¼¤í¤×¤ê¡Û(https://www.youtube.com/@am0princess)