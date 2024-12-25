¥Þ¥¦¥¶ー¡¢Ezurio¤ÎTungsten510 SMARC SOM¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï

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¥Þ¥¦¥¶ー¤Ç¼è¤ê°·¤¦Ezurio ¤ÎTungsten510(https://www.mouser.com/new/ezurio/ezurio-tungsten510-soms/) SMARC SOM¤Ï¡¢2.0GHz¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥¢¤ÎArm(R) Cortex(R)-A78¤È2.0GHz¥¯¥¢¥Ã¥É¥³¥¢¤ÎArm Cortex-A55¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤È¹â¤¤¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ezurio¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ëSMARC¥¥ã¥ê¥¢¥Üー¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Üー¥É¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡ÊSBC¡Ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢À½ÉÊ¤Î¿×Â®¤Ê»Ô¾ìÅ¸³«¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏºÇÂç2.8 TOPS¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀìÍÑAI(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence)¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½¥¨¥Ã¥¸¡¦¥Þ¥·¥ó¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Arm Mali-G57 MC2 GPU¤âÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ÎUI¤ä3D¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢4K60¤ª¤è¤ÓFHD60²òÁüÅÙ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤½ÐÎÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4K¥Ó¥Ç¥ª(https://resources.mouser.com/audio-video)¥¨¥ó¥³ー¥À/¥Ç¥³ー¥À¡¢2¤Ä¤ÎMIPI-CSI¥«¥á¥é¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡¢ºÇÂç32MP¤Î²èÁü¿®¹æ½èÍýµ¡Ç½¡¢HiFi 5¥ªー¥Ç¥£¥ªDSP¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
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https://prtimes.jp/a/?f=d136133-102-ad369d157e630a9b9c1a214462621b39.pdf