¡ÖAIÆÃµöÁí¹ç¸¡º÷¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Patentfield¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPatentfield AIR¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë£´·ï¤ÎÆÃµö¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯£¶·ï¤ÎÆÃµö¸¢¿¯³²ÁÊ¾ÙÄóµ¯¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê£³¡Ë
¡¡¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¥²ÂÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î24Æü¤Ë¡¢Patentfield³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÏ»³ÑÄÌ¼¼Ä®À¾Æþ¶ÌÂ¢Ä®121ÈÖÃÏÈþÇ»Íø¥Ó¥ë5³¬¡¢CEO·óCTO Â¼¾åÄ¾Ìé¡¢¶¦Æ±CEO ÀÐÄÅ¹§Í´¡¢°Ê²¼¡ÖÈï¹ð¡×¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸À®£Á£É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¸¢¤Î¿¯³²ÁÊ¾Ù¤òÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóµ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ÁÊ¾Ù¤Î³µÍ×
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Èï¹ð¤ÎÆÃµö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹À½ÉÊ¡ÖAIÆÃµöÁí¹ç¸¡º÷¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Patentfield¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPatentfield AIR¡×¤¬¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ¸À®£Á£É¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÆÃµö¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢2024Ç¯10·î25Æü¤ËÄóµ¯¤·¤¿ÁÊ¾Ù¡¢2024Ç¯11·î27ÆüÄóµ¯¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÊÌ¤ÎÆÃµö¸¢¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤¬Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¿¯³²¹Ô°Ù¤Îº¹»ßµÚ¤ÓÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÏ¢¤ÎÁÊ¾Ù¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢£´·ï¤ÎÆÃµö¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯£¶·ï¤ÎÆÃµö¸¢¿¯³²ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤ª¤è¤Óº£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ðÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤¹¤ë²ñ¼ÒË¡429¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¤â´Þ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆÃµöË¡¤Ç¤Ï¿¯³²ÉÊ¤ò¶ÈÌ³¾å¤Î»ÈÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ë¹Ô°Ù¤âÆÃµö¸¢¤Î¿¯³²¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¿¯³²ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÂ»³²Çå½þ¤ª¤è¤Óº¹¤·»ß¤áÅù¤ÎÆÃµöË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ì±»ö¾å¤ª¤è¤Ó·º»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò·Ú»ë¤·¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê²ñ¼Ò¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌòÅù¤Î´ÆÆÄ¼Ô¸Ä¿Í¤â¡¢²ñ¼ÒË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµáÅù¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Èï¹ð¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(2024Ç¯11·î26Æü)¤Î¸í¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Èï¹ð¤Ï¡¢2024Ç¯11·î26ÆüÉÕ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ª¡¢¡ÖAIÆÃµöÁí¹ç¸¡º÷¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Patentfield¡×¤Ï¡¢¡¦¡¦¡¦ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄóµ¯¤·¤¿6·ï¤ÎÁÊ¾ÙÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï¹ðÀ½ÉÊ¡ÖAIÆÃµöÁí¹ç¸¡º÷¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à Patentfield¡×¤òÁÊ¾ÙÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÉôµ¡Ç½¤¬¡¢¸¶¹ð¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµö£±·ï¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´û¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï£´·ï¤ÎÆÃµö¡ÊÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½ºß¡¢¼çÄ¥ÂÐ¾Ý³°¤ÎÀÁµá¹à¤â´Þ¤áÆÈÎ©ÀÁµá¹à£±£°¸Ä¡¢ÀÁµá¹à¿ô¤Ë¤·¤Æ£¶£µ¸Ä¤ÎÆÃµö¸¢¤«¤é¤Ê¤ë¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢Èï¹ðÀ½ÉÊ¡ÖPatentfield AIR¡×¤Î¡Ö´ØÏ¢ÀÉ¾²Áµ¡Ç½¡×¡¢¡Öµ»½Ñ¹½À®Èæ³Óµ¡Ç½¡×¡¢¡ÖÊ¬ÎàÉ¾²Áµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¥×¥ê¥»¥Ã¥Èµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ìー¥Èµ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¥æー¥¶ー»Ø¼¨µ¡Ç½¡×¡¢¡Ö¹àÌÜÊÌ»Ø¼¨µ¡Ç½¡×¡¢¤Î¡ØËØ¤ÉÁ´¤Æ¤Îµ¡Ç½¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤ÏÊÛÍý»Î¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÆÃµö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢¤ÎÁÏ½Ð¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÆÃµöÄ£¼çºÅ¤ÎIPBASE(ÃÎºâÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎºâ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¼Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥äー¤òÉ½¾´¤¹¤ëIPBASE AWARDS¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃµö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÃÎÅªºâ»º¸¢À©ÅÙ¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤êÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤Î½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³－£±¡¥Åö¼Ò¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµö¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÃÎºâ¼ÂÌ³¤Ø¤ÎÀ¸À®£Á£É¤Î³×¿·ÅªÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö£µ·ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¡¢°ú¤Â³¤Â¾¤ÎÆÃµö¤Î¸¢Íø²½¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµö¸¢¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÆÃµö¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®£Á£É¤ò¼ÂÁ©Åª¤ËÍø³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ëº¤Æñ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÌÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ï¡¢ÀèÎã¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢Åö¼Ò¤¬Â¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤ª¤è¤ÓÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£´¡¥ÁÊ¾ÙÄóµ¯¤Î·Ð°Þ
£´－£±¡¥»öÁ°¶¨µÄ¤ÎÉÔÄ´¤ÈÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ÎÉ¬Á³À
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ»öÁ°¤ËÆÃµö5·ï¤Ë´ð¤Å¤¯¾ÜºÙ¤Ê·Ù¹ð½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢½¼ÂÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃµö¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅö¼ÒÂ¦¤Ë¤ÏÎ©¾ÚÀÕÇ¤¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛÍý»Î¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÅö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï¹ð¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅªÂÖÍÍ¤ò¼¨¤·¤¿²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢Ê¶Áè²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿·úÀßÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬¤È¤ê¤¦¤ëÁªÂò»è¤Ï¡ÖË¡Åª¼êÂ³¤¡×°Ê³°¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
£´－£²¡¥Èï¹ð¤¬Åö¼ÒÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¤Ë¤«¤«¤ëµ»½Ñ¤ÈÆ±°ì¤Îµ»½Ñ¤òÆÃµö½Ð´ê¤·¤¿¤³¤È
¡¡Èï¹ð¤Ï¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¥¢¡×¤ÎÀ½ÉÊµ¡Ç½¡ÊÀ½ÉÊÂÐÈæ¡¢Ê¬Îàµ¡Ç½¡¢È¯ÌÀÉ¾²Áµ¡Ç½Åù¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹Æü¡Ê2023Ç¯7·î27Æü¡Ë¸å¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯9·î12Æü¤Ë¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤È¼Â¼ÁÅª¤ËÆ±°ì¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¡ÖPatentfield AIR¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö½Ð´ê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃµö¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆÃµö7421740¹æ¡¢2024Ç¯£±·î17ÆüÅÐÏ¿¡¢°Ê²¼¡¢Èï¹ðÆÃµö¡Ë¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯6·î10Æü¤Ë¡¢Èï¹ðÆÃµö¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃµöÄ£¤«¤é¡¢¡ÖPatentfield AIR¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈï¹ðÆÃµö¤Î14¸Ä¤ÎÀÁµá¹à¤Î¤¦¤Á12¸Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¡Ö¥µ¥Þ¥ê¥¢¡×¤ò½¾Íèµ»½Ñ¤È¤¹¤ë¿ÊÊâÀ°ãÈ¿¤ò´Þ¤à¼è¾ÃÍýÍ³¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(2024Ç¯11·î12Æü)¡£
£µ¡¥¤Þ¤È¤á
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÆÃµö¤È¤·¤Æ¸¢Íø²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÆÃµöÊ¸½ñ¤ÎÆÉ²ò»Ù±ç£Á£É¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¥ê¥¢¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÆÃµö¼ÂÌ³²È¤Î³§ÍÍ¤ËÁÏÂ¤Åª¤ÇÍ±×¤ÊÆÃµö¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ò°ú¤Â³¤Äó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢À¸À®£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃµö¸øÊóÅù¤ÎÆÃµöÊ¸½ñ¤Ë´ð¤Å¤¹âÉÊ¼Á¤Î¥µ¥Þ¥ê(Í×Ìó)¤òºîÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢ÆÃµö¾ðÊó²òÀÏ¤ÎºÝ¤ËÍ±×¤ÊÊ¬ÎàÉÕ¤±µ»½Ñ¡¢¿¯³²Í½ËÉÄ´ººÅù¤ÎºÝ¤ËÍ±×¤Ê¹½À®ÂÐÈæµ»½Ñ¡¢ÆÃµö¤Î¸¢Íø²½¤ÎºÝ¤ËÍ±×¤ÊµñÀäÂÐ±þ¤Î»Ù±çµ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³²È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±è¤Ã¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤ª¤è¤ÓÆÃµö¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Â¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÃÎÅªºâ»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡¦»²¹Í URL
https://patent-i.com/ja/news/86/