LF AI & Data¡¢CNCF¡¢LF Research Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë ー ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹ ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î±Æ¶Á¡×¤ò¸ø³«

LF AI & Data FoundationとCloud Native Computing Foundation (CNCF) がLinux Foundation Researchと協力して作成した調査レポート「Shaping the Future of Generative AI ー The Impact of Open Source Innovation」の日本語版「生成AIの未来を形作る ー オープンソース イノベーションの影響」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : 生成AIの未来を形作る ー オープンソース イノベーションの影響(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2024/12/gen-ai-2024-jp/)- オリジナル (英語) : Shaping the Future of Generative AI ー The Impact of Open Source Innovation(https://www.linuxfoundation.org/research/gen-ai-2024)

LF AI & Data と CNCF が LF Research と協力し、「生成 AI (GenAI) 技術の進化と実装におけるオープンソースの役割とは何か」という疑問に答えました。さまざまな業界の 316 人の専門家を対象とした調査に基づくこのレポートから、オープンソース ツールが GenAI の導入を加速させながら AI の未来の基盤を築いている様子がわかります。

調査結果によれば、84% の組織が GenAI を中~高程度導入しており、そのインフラの 41% がオープンソースです。おもな使用例として、プロセス自動化、コンテンツ生成、コード生成などがあります。さらに、回答者の 82% が、AI の将来を明るくするにはオープンソース AI が不可欠であることに同意しています。GenAI の導入と傾向の完全な分析については、レポートをダウンロードしてお読みください。

著者

- Adrienn Lawson, The Linux Foundation- Stephen Hendrick, The Linux Foundation- Nancy Rausch, The Linux Foundation- Jeffrey Sica, The Linux Foundation- Marco Gerosa, Ph.D., Northern Arizona University- 序文:Hilary Carter, The Linux Foundation

日本語版翻訳協力:天満尚二